WSJ узнала, что Трамп одобрил план нападения на Иран

Трамп пока не отдал приказ о вступлении США в войну на стороне Израиля, но предварительно одобрил имеющиеся планы: он ждет, что Тегеран пойдет на уступки, выяснила WSJ. На пятницу запланированы ядерные переговоры Ирана с Европой

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил план нападения на Иран, но пока не отдает окончательный указ о нанесении ударов на случай, если Тегеран откажется от ядерной программы. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждений.

Трамп надеется, что риск вовлечения США в войну заставит Иран выполнить требования насчет ядерного оружия.

После беседы с военным командованием в Ситуационном центре Белого дома президент пообщался с журналистами, в разговоре с которыми не стал исключать военное решение ситуации: «Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято, потому что все меняется, особенно во время войны».

«Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может — и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его», — добавил Трамп. На днях президент США потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.

«Любое военное вмешательство США, несомненно, обернется для них невосполнимым ущербом», — пригрозил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он заверил, что Тегеран не будет подчиняться чьему-либо «диктату» и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру».

На 20 июня запланированы ядерные переговоры между Ираном и Францией, Великобританией, Германией, выяснил Reuters. Европейские страны попросят дать твердые гарантии использования атомной энергии лишь в мирных целях.

Возможный выход из конфликта Ирана и Израиля должен «обеспечить интересы Ирана на мирную атомную деятельность, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», заявил президент России Владимир Путин вечером 18 июня.