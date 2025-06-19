Axios назвал «ключевой вопрос», беспокоящий Трампа насчет ударов по Ирану

Пентагон убеждает Трампа, что американская противобункерная авиабомба способна уничтожить подземный завод Ирана, но пока не ясно, верит ли в это президент, выяснил Axios. По его данным, Уиткофф напрямую контактирует с Тегераном

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Президент США Дональд Трамп сомневается в способности США, если те присоединятся к войне Израиля против Ирана, уничтожить ключевой ядерный объект в Фордо с помощью противобункерных бомб, пишет Axios, ссылаясь на советников республиканца.

Трамп хочет убедиться, что удар действительно необходим, не втянет США в затяжную войну и, прежде всего, действительно уничтожит ядерную программу Ирана.

Президент спрашивал своих советников, сможет ли авиабомба Massive Ordnance Penetrator (MOP) уничтожить объект в Фордо, сообщил источник Axios. С его слов, Пентагон заверил Трампа в надежности авиабомбы, однако убедился ли республиканец — неизвестно. Эта авиабомба прежде никогда не применялась на поле боя, не считая испытаний во время разработки.

В Фордо, расположенном к югу от Тегерана расположен завод по обогащению урана. Этот объект считается ключевым для иранской ядерной программы, помещения расположены под землей. Израиль не располагает 13-тонными противобункерными бомбами, необходимых для уничтожения объекта с воздуха, а также бомбардировщиками B-2, для их доставки. США располагают и бомбами, и бомбардировщиками.

«Уничтожитель бункеров сработает. Это не проблема с возможностями. У нас есть возможности. Но есть целый план [на случай возможного удара]. Это не просто взрыв бункера и объявление победы», — сказал высокопоставленный американский источник. Со слов собеседника Axios, конечная цель для США «проста: никакого ядерного оружия».

Пока Трамп сомневается насчет ударов по Ирану, его спецпосланник Стив Уиткофф продолжал напрямую контактировать с иранским министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, утверждают источники издания. Один из них рассказал: «Мы продолжаем твердить: «Давайте поговорим. Давайте поговорим, потому что, как известно, надежда умирает последней. Иногда Стив [Уиткофф] говорит: «Мне перезвонили. Они заинтересованы в разговоре». А иногда, говорит он, «они мне не перезвонили». Так что мы не собираемся отказываться от [диалога]».

По сведениям The Wall Street Journal, Трамп в частном порядке одобрил план ударов по Ирану, но окончательный удар пока не отдал. Он надеется, что риск вовлечения США в войну заставит Иран выполнить требования насчет ядерного оружия.

Тегеран отвергает обвинения в намерении создать ядерное оружие и предупреждает, что вмешательство США в конфликт «обернется для них невосполнимым ущербом».