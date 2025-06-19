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Война Израиля и Ирана ,  
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ABC узнал, что Трамп «свыкается с идеей» уничтожения завода в Иране

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Планы США предполагают нанесение нескольких ударов по подземному заводу в Иране, который играет ключевую роль в ядерной программе.
Бомбардировщик&nbsp;B-2
Бомбардировщик B-2 (Фото: Scott H. Spitzer / U.S. Air Force / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп свыкается с планами уничтожения подземного иранского ядерного объекта в Фордо, сообщает ABC со ссылкой на источник, осведомленный с разведданными.

Планируется нанести не один удар по объекту, а несколько, утверждает собеседник телеканала.

Источники ABC вслед за The Wall Street Journal сообщили, что Трамп предварительно одобрил представленные ему планы удара по Ирану, но окончательный приказ отдавать не стал — на случай, если Тегеран пойдет на уступки и сворачивание ядерной программы.

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Дональд Трамп

По сведениям Axios, среди причин, которые заставляют Трампа медлить — неуверенность, что авиабомба Massive Ordnance Penetrator (MOP) сможет уничтожить укрепленный подземный объект в Фордо, а США не будут втянуты в долгую войну на Ближнем Востоке.

Командование Пентагона заверило президента в эффективности вооружения, однако пока не ясно, верит ли республиканец. Противобункерная авиабомба, о которой идет речь, прежде никогда не применялась на поле боя, не считая испытаний во время разработки.

Уранообогатительный завод в Фордо (Форду; остан Кум) — подземный, расположен в горных тоннелях близ города Кум, строился предположительно с 2006 или 2007 года, однако впервые о нем стало известно в сентябре 2009-го. Израиль не располагает 13-тонными противобункерными бомбами, необходимых для уничтожения объекта с воздуха, а также бомбардировщиками B-2, для их доставки. США располагают и бомбами, и бомбардировщиками.

Тегеран отвергает обвинения в намерении создать ядерное оружие и предупреждает, что вмешательство США в конфликт «обернется для них невосполнимым ущербом».

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политик, президент США
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