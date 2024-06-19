Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» получил срок

Экс-командира ЧВК «Вагнер» Медведева, которому Норвегия отказала в убежище, но разрешила остаться в стране, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки. Он отвергает версию обвинения

Андрей Медведев (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Бывшего участника ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в Норвегию, приговорили к 120 дням заключения за нападение на бармена и избиение девушки, сообщает The Barents Observer со ссылкой на приговор окружного суда Вестфола от 14 июня.

Как пишет издание, 19 ноября 2023 года Медведев отдыхал в баре в Ставерне и был сильно пьян, а когда заказал еще две порции алкоголя, бармен заявил, что продаст только одну. Бывший боец ЧВК был недоволен, потребовал, чтобы бармен вышел с ним на улицу, а затем схватил мужчину за рубашку и кинул ему в лицо монеты из чашки для мелочи. Также Медведев требовал вернуть нож, который до этого показывал в баре и оставил там. По решению суда оружие подлежит конфискации.

В баре мужчина был со своей девушкой, которую избил в ту же ночь. Как пишет The Barents Observer, он приревновал ее к пожилому таксисту, а затем разозлился из-за ее разговора с подругой. В приговоре говорится, что он несколько раз ударил ее ладонью и кулаком по лицу, кусал за руки, оскорблял. После он отошел с телефоном, чтобы позвонить семье, но когда девушка попыталась встать, вернулся и заставил лечь обратно, при этом «держал за шею, челюсть и за плечо, закрывая рот рукой, так что ей было трудно дышать».

Медведев пригрозил, что убьет девушку, если она расскажет об этом, говорится материалах дела. Когда он разговаривал по телефону с сестрой, девушка взяла телефон и закричала в него, что ей нужна помощь и что ей надо связаться с полицией. Полиция увезла девушку в больницу, а Медведева задержали дома у его друга. Врачи диагностировали у девушки гематомы, укусы, мелкие кровоизлияния в глазу.

Медведев излагает другую версию событий. По его словам, он только бросил бармену монеты на стойку, а девушка избила себя сама. «Он объяснил ее следы на теле тем, что она начала паниковать, когда поняла, что он хочет позвонить ее семье и рассказать, какая она плохая», — сказано в приговоре. Медведев утверждает, что девушка била себя по лицу и телу, а некоторые следы могут быть «следами страсти». Синяк под глазом девушки, по его словам, появился из-за телефона, который «случайно попал ей в глаз».

Девушка в суде повторила версию Медведева, заявив, что оговорила его из злости. Однако это противоречит тому, что видели и слышали свидетели, и тому, что она сама говорила сразу после инцидента, отмечает Barents Observer: девушка говорила, что опасается за свою жизнь, в том числе из-за прошлого мужчины.

РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

Медведев попросил убежища в Норвегии в январе 2023 года. Он заявлял, что был бойцом ЧВК «Вагнер» и покинул его после истечения контракта. По словам мужчины, он был командиром Евгения Нужина, попавшего в плен к украинским военным и перешедшего на сторону Киева. Кадры казни бойца кувалдой распространились в соцсетях в ноябре 2022-го. Медведев говорил, что готов дать показания для международного следствия.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина (погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года, спустя два месяца после неудачной попытки мятежа) подтвердила, что Медведев работал в норвежском батальоне компании «Нидхёгг». В «Вагнере» отмечали, что у него есть норвежское гражданство. По данным ЧВК, экс-командир должен был быть привлечен к ответственности «за попытку жесткого обращения с пленными». В пресс-службе Пригожина говорили, что Медведев находится в розыске.

В мае 2023 года экс-командир ЧВК в видеообращении заявил о желании вернуться в Россию, несмотря на возможную «опасность для жизни». Он обратился за помощью в посольство. В сентябре того же года Медведева задержали при попытке незаконно пересечь норвежско-российскую границу. В феврале Норвегия отказала ему в предоставлении убежища, но разрешила остаться в стране.

В феврале 2023 года его задержали за драку и применение насилия в отношении полицейского. Адвокат экс-вагнеровца Брюньульф Риснес сообщил, что его подзащитный был пьян, по его мнению, «произошло недоразумение» и Медведев не понял, почему на место прибыла полиция, поскольку не знает норвежского языка.