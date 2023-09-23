В Норвегии задержали экс-командира «Вагнера» при попытке сбежать в Россию

Медведев за несколько часов до задержания сказал журналисту The Barents Observer о своих планах. Экс-командир прибыл в Норвегию в начале года и попросил убежище. При этом он высказывал опасения, что его экстрадируют на Украину

Андрей Медведев (Фото: Gorm Kallestad / NTB / Reuters)

В Норвегии задержали экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева при попытке незаконно пересечь границу и попасть в Россию, пишет The Barents Observer. В начале года он прибыл в Норвегию и попросил там убежище.

В полиции провинции Финнмарк подтвердили изданию задержание мужчины, однако не назвали его имя. Адвокат Медведева подтвердил Reuters, что задержан именно он.

The Barents Observer пишет, что задержали Медведева у Гренсе-Якобсэльва, что в непосредственной близости от границы с Россией (ближайший крупный российский город — Мурманск), где две страны разделяет небольшая река. Это произошло через несколько часов после того, как он встретился с журналистом издания в Киркенесе (город в 50 км от места задержания) поделившись своими планами пересечь границу и сообщив, что ищет кого-нибудь, кто бы его подвез на машине. Газета уточняет, что общественный транспорт в сторону Гренсе-Якобсэльва не ходит.

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Экс-командир «Вагнера» поделился с журналистом опасениями, что его скоро экстрадируют на Украину и возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой, говорится в заметке. Издание утверждает, что дважды общалось с Медведевым минувшим летом — в июне и в июле — и тогда он говорил, что не собирается возвращаться в Россию, при этом упоминая об опасениях по поводу возможной выдачи Киеву. До этого, в мае, Медведев изъявлял желание вернуться в Россию, несмотря на то что, по его мнению, это может представлять «опасность для его жизни».

Адвокат Брюнюльф Риснес заявил Reuters, что задержание Медведева произошло «по недоразумению». «Он был там, чтобы посмотреть, сможет ли найти место, где пересек границу [Норвегии в январе]. Его остановили, когда он ехал в такси […]. Он не собирался пересекать границу [с Россией], — сказал защитник экс-командира ЧВК «Вагнер».

Медведев пересек границу с Норвегией и попросил там убежище в январе 2023 года. Он рассказывал, что покинул частную военную компанию после истечения контракта. Медведев утверждал, что был командиром Евгения Нужина, который перешел на сторону Украины. В ноябре прошлого года в телеграм-каналах появились кадры с казнью Нужина с помощью кувалды. Медведев заявлял о готовности дать показать для международного следствия.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина (бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области в августе) в начале года подтверждала, что Медведев работал в частной военной компании. В ЧВК заявили, что он «очень опасен». «Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам», — указывалось в сообщении.