Бежавшего в Осло экс-командира ЧВК «Вагнер» задержали за драку

Бежавшего в Осло экс-командира ЧВК Медведева задержали за драку и нападение на полицию

Драка с участием экс-командира ЧВК Андрея Медведева произошла в ночь на 22 февраля возле одного из пабов в центре Осло. По словам адвоката, его подзащитный считает, что «произошло недоразумение»

Фото: Kathrin Deckart / dpa / Global Look Press

Бывшего командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, который бежал в Норвегию и попросил там политического убежища, задержали в Осло за драку и применение насилия в отношении полицейского, сообщает TV2.

По данным канала, в ночь на среду, 22 февраля, Медведев ввязался в драку возле паба Andy's. Адвокат Медведева Брюньульф Риснес сообщил, что его подзащитный был пьян, по его мнению, «произошло недоразумение» и Медведев не понял, почему на место прибыла полиция, поскольку не знает норвежского языка.

Во время задержания Медведев сопротивлялся полиции и ударил ногой одного или нескольких сотрудников. Бывшего вагнеровца поместили в следственный изолятор, допросили и отпустили, он не признал вину.

«Новая газета. Европа» (в конце апреля ее сайт был заблокирован Роскомнадзором) передает, что прокурор предъявил Медведеву обвинение по трем уголовным статьям; его дело рассмотрят в окружном суде Осло 25 апреля.

Медведев рассказывал, что покинул ЧВК "Вагнер" сразу после истечения срока четырехмесячного контракта, подписанного летом прошлого года. По его словам, он был командиром Евгения Нужина - мужчина называл себя бывшим заключенным, который воевал в рядах ЧВК на Украине, был взят в плен и перешел на сторону Киева. 12 ноября прошлого года в телеграм-каналах появились кадры с казнью Нужина с помощью кувалды. Медведев говорил журналистам, что готов дать показания для международного следствия.

В январе Медведев пересек границу с Норвегией. В середине месяца его задержали в соответствии с законом об иммиграции. Россиянина отправили в полицейский иммиграционный центр в Трандуме после того, как он некоторое время находился по секретному адресу в Осло. Он провел в центре несколько дней. Норвежская полиция заявляла агентству Reuters, что не рассматривает вопрос депортации Медведева.