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Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» захотел вернуться в Россию

Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» заявил о желании вернуться в Россию
Андрей Медведев
Андрей Медведев (Фото: Gwladys Fouche / Reuters)

Сбежавший в Норвегию экс-командир частной военной компании «Вагнер» Андрей Медведев заявил о решении вернуться в Россию, несмотря на то что, по его мнению, это может представлять «опасность для его жизни». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованное Медведевым видеообращение.

«Недавно на днях мною было принято решение о том, что я готов вернуться в Россию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы [оно] оказало содействие в моем возвращении», — приводит слова Медведева агентство.

По его словам, это решение было принято лично им, но не без «внешних факторов».

«Я надеялся, что смогу обрести здесь [в Норвегии] мир и спокойствие, что я смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но почему-то мне это не удалось», — сказал Медведев.

В середине января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежского издания Aftenposten подтвердил, что Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство.

Он рассказал, что экс-командир ЧВК должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными и до сих пор находится в розыске. «Будьте аккуратны, он очень опасен», — предупредил Пригожин.

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Ранее достоверной информации о существовании «норвежского батальона» в составе ЧВК «Вагнер» не было. Ответы пресс-службы Пригожина нередко носят шуточный характер.

Ранее Медведев говорил, что покинул ЧВК после истечения срока контракта, подписанного 6 июля 2022 года. По его словам, он был командиром Евгения Нужина, попавшего в плен. В ноябре в Сети появились кадры с казнью бойца с помощью кувалды. Медведев заявлял, что готов дать показания для международного следствия. 

Теги
Норвегия ЧВК Вагнер Россия
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