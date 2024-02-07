Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву

Андрей Медведев (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Норвегия отказала в предоставлении убежища бывшему командиру ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Бринджульфа Ризнеса. Медведев прибыл в Норвегию и попросил там убежище в январе 2023 года.

Власти отказали экс-командиру «Вагнера» в убежище, так как, по их мнению, он не является регулярным бойцом российских вооруженных сил и его нельзя «наказать за участие в регулярных боевых действиях», пояснил адвокат. При этом он отметил, что Медведева не депортируют в Россию, поскольку там ему грозит «наказание за дезертирство».

Адвокат заявил, что сторона защиты собирается обжаловать решение норвежских иммиграционных властей.

Медведев ранее заявлял, что покинул частную военную компанию после истечения контракта. Он утверждал, что был командиром Евгения Нужина, который перешел на сторону Украины. В ноябре прошлого года в телеграм-каналах появились кадры с казнью Нужина с помощью кувалды. Медведев заявлял о готовности дать показания для международного следствия.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в начале года подтвердила, что Медведев работал в норвежском батальоне компании «Нидхёгг». В «Вагнере» отмечали, что у него есть норвежское гражданство. По данным частной военной компании, экс-командир должен был быть привлечен к ответственности «за попытку жесткого обращения с пленными». В пресс-службе Пригожина сообщали, что Медведев находится в розыске.

В мае экс-командир «Вагнера» опубликовал видеообращение, в котором заявил о решении вернуться в Россию. В ролике Медведев отмечал, что решение было принято лично им, но не без «внешних факторов». Он также говорил, что возвращение в Россию может представлять «опасность для его жизни». Экс-командир частной военной компании обратился за помощью в посольство России в Осло.

В сентябре норвежские правоохранительные органы задержали Медведева при попытке незаконно пересечь границу Норвегии и попасть в Россию.