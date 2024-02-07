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Военная операция на Украине ,  
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Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву

Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Медведев
Андрей Медведев (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Норвегия отказала в предоставлении убежища бывшему командиру ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Бринджульфа Ризнеса. Медведев прибыл в Норвегию и попросил там убежище в январе 2023 года.

Власти отказали экс-командиру «Вагнера» в убежище, так как, по их мнению, он не является регулярным бойцом российских вооруженных сил и его нельзя «наказать за участие в регулярных боевых действиях», пояснил адвокат. При этом он отметил, что Медведева не депортируют в Россию, поскольку там ему грозит «наказание за дезертирство».

Адвокат заявил, что сторона защиты собирается обжаловать решение норвежских иммиграционных властей.

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Медведев ранее заявлял, что покинул частную военную компанию после истечения контракта. Он утверждал, что был командиром Евгения Нужина, который перешел на сторону Украины. В ноябре прошлого года в телеграм-каналах появились кадры с казнью Нужина с помощью кувалды. Медведев заявлял о готовности дать показания для международного следствия.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в начале года подтвердила, что Медведев работал в норвежском батальоне компании «Нидхёгг». В «Вагнере» отмечали, что у него есть норвежское гражданство. По данным частной военной компании, экс-командир должен был быть привлечен к ответственности «за попытку жесткого обращения с пленными». В пресс-службе Пригожина сообщали, что Медведев находится в розыске.

В мае экс-командир «Вагнера» опубликовал видеообращение, в котором заявил о решении вернуться в Россию. В ролике Медведев отмечал, что решение было принято лично им, но не без «внешних факторов». Он также говорил, что возвращение в Россию может представлять «опасность для его жизни». Экс-командир частной военной компании обратился за помощью в посольство России в Осло.

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В сентябре норвежские правоохранительные органы задержали Медведева при попытке незаконно пересечь границу Норвегии и попасть в Россию.

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Теги
ЧВК Вагнер Норвегия убежище иммиграционные власти
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