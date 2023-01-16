Пригожин ответил на сообщения о сбежавшем в Норвегию экс-командире ЧВК

Основатель ЧВК косвенно подтвердил, что в Норвегии находится один из бывших командиров Андрей Медведев. Тот в декабре заявил, что у него в подчинении находился Евгений Нужин, казнь которого получила широкий резонанс

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пресс-служба опубликовала ответ основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на запрос норвежского издания Aftenposten, которое просило прокомментировать сообщения о бежавшем в Норвегию одном из командиров частной военной компании.

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — говорится в ответе.

Нидхёгг в скандинавской мифологии — это змей, который пожирает клятвопреступников, подлых убийц и прелюбодеев. Ранее никаких достоверных сообщений о существовании «норвежского батальона» в составе ЧВК Вагнера не было. Ответы пресс-службы Пригожина часто носят шуточный характер.

О том, что Андрей Медведев, называющий себя экс-командиром ЧВК Вагнера, пересек границу с Норвегией и попросил убежища, ранее сообщил основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин. Сам Медведев рассказывал, что покинул ЧВК сразу после истечения срока четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года. По его словам, он был командиром Евгения Нужина, перешедшего на сторону Украины. 12 ноября в телеграм-каналах появились кадры с казнью Нужина с помощью кувалды. Медведев заявил журналистам, что готов дать показания для международного следствия.

В начале января Евгений Пригожин в ответ на запрос Aftenposten заявил, что в составе ЧВК Вагнера числятся 67 наемников из Норвегии. По словам Пригожина, после окончания конфликта на Украине 52 человека готовы вернуться в королевство и организовать там военный переворот.