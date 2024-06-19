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Военная операция на Украине ,  
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МИД заявил, что Украина никогда не будет членом НАТО

Замглавы МИД России Рябков исключил вступление Украины в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее генсек НАТО Столтенберг назвал победу Украины «абсолютным минимумом» для ее членства в альянсе. По мнению Рябкова, этого никогда не будет. Он назвал решение членов НАТО в 2008 году «спусковым крючком» текущего кризиса
Фото: МИД России /ТАСС
Фото: МИД России /ТАСС

Если условием вступления Украины в НАТО является ее победа в конфликте с Россией, то этого никогда не произойдет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС.

На пресс-конференции 12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу Украины «абсолютным минимумом» для ее членства в альянсе.

«Значит, этого никогда не будет. <...> Надеюсь, господин Столтенберг это понимает», — сказал Рябков.

По его словам, именно решение лидеров НАТО в 2008 году о том, что Украина станет членом блока, стало «спусковым крючком» текущего кризиса.

В ответ на вопрос, следует ли из этого, что Киев никогда не вступит в НАТО, замглавы МИД заявил: «Думаю, что это исключается».

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Все члены Североатлантического альянса согласны, что пока на Украине идут боевые действия, ее полное членство в блоке невозможно, отметил в ноябре 2023 года Столтенберг.

Украинские власти говорили о намерении получить приглашение вступить в НАТО летом 2024 года. Президент Чехии Петр Павел исключил принятие Киева в блок на саммите, который планируют провести в июле 2024 года. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина не сможет стать членом альянса в течение ближайших 30 лет.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Планы расширения Североатлантического альянса за счет Украины президент Владимир Путин называл одной из причин военной операции.

В январе 2022 года генсек НАТО подчеркивал, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. «Каждое государство имеет право выбирать свой путь», — сказал Столтенберг.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Украина НАТО Сергей Рябков МИД

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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