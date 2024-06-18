 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Китай призвал НАТО сделать «что-то практическое» для мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине, а не делать нападки на Китай, сказал Линь Цзянь
Линь Цзянь
Линь Цзянь (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

НАТО следует сделать «что-то практическое» для политического урегулирования конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, передает Baijiahao.

«Соответствующим сторонам рекомендуется перестать перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию между лагерями, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса», — сказал он.

По его мнению, НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине, а не осуществлять «произвольные клеветнические нападки» на Китай. У международного сообщества есть свое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет блок, который является «продуктом холодной войны» и крупнейшей военной группировкой в мире, подчеркнул китайский дипломат. Он добавил, что Пекин «всегда был привержен делу мира и переговоров».

Cтолтенберг сообщил о намерении НАТО увеличить поддержку Киева
Политика
Йенс Столтенберг

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Би-би-си заявил, что Китай столкнется с последствиями поддержки России. По его словам, КНР делится с Россией многими технологиями, в том числе и в сфере микроэлектроники, которые Москва применяет в создании вооружений. Столтенберг сказал, что на определенном этапе странам НАТО следует подумать о каких-то экономических санкциях в отношении Китая, если Пекин не изменит свою политику.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Глава китайского МИДа Ван И заявлял, что КНР не является стороной или виновником конфликта, но в то же время не остается в стороне — за последние два года Пекин направлял специальных посланников «для оказания добрых услуг, передачи информации, уточнения позиций и поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса».

В феврале 2023 года Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса. В числе 12 пунктов было прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу.

NYT узнала об опасениях в США из-за поддержки России со стороны Китая
Политика
Си Цзиньпин и Владимир Путин

15–16 июня в Швейцарии прошла мирная конференция по конфликту на Украине. Китай отказался от участия в мероприятии, поскольку полагает, что в саммите должны участвовать обе стороны конфликта, обе должны его признавать и должны обсуждаться все мирные инициативы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Китай НАТО Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Столтенберг сравнил мир с ядерным оружием у России и без такого у НАТО
Политика
Кремль посчитал заявления НАТО о ядерном оружии нагнетанием напряженности
Политика
В НАТО заявили об обсуждении приведения ядерного оружия к боеготовности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты Финансы, 16:52
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро Спорт, 16:51
Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея Общество, 16:50 
Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам Экономика, 16:49
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% Инвестиции, 16:48
Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде Общество, 16:46
В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store Технологии и медиа, 16:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин назначил нового посла России в Киргизии Политика, 16:43
Мбаппе избежал операции, Хорватия без Влашича. Что происходит на Евро Спорт, 16:40
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов Политика, 16:37
СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма Общество, 16:36
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве Инвестиции, 16:30
Адвокат экс-главы «Автодора» сообщил о намерении обжаловать приговор Общество, 16:29
Миссия выполнима: как бизнес и государство развивают малые города Тренды, 16:18