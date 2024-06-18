Китай призвал НАТО сделать «что-то практическое» для мира на Украине

НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине, а не делать нападки на Китай, сказал Линь Цзянь

Линь Цзянь (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

НАТО следует сделать «что-то практическое» для политического урегулирования конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, передает Baijiahao.

«Соответствующим сторонам рекомендуется перестать перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию между лагерями, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса», — сказал он.

По его мнению, НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине, а не осуществлять «произвольные клеветнические нападки» на Китай. У международного сообщества есть свое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет блок, который является «продуктом холодной войны» и крупнейшей военной группировкой в мире, подчеркнул китайский дипломат. Он добавил, что Пекин «всегда был привержен делу мира и переговоров».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Би-би-си заявил, что Китай столкнется с последствиями поддержки России. По его словам, КНР делится с Россией многими технологиями, в том числе и в сфере микроэлектроники, которые Москва применяет в создании вооружений. Столтенберг сказал, что на определенном этапе странам НАТО следует подумать о каких-то экономических санкциях в отношении Китая, если Пекин не изменит свою политику.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Глава китайского МИДа Ван И заявлял, что КНР не является стороной или виновником конфликта, но в то же время не остается в стороне — за последние два года Пекин направлял специальных посланников «для оказания добрых услуг, передачи информации, уточнения позиций и поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса».

В феврале 2023 года Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса. В числе 12 пунктов было прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу.

15–16 июня в Швейцарии прошла мирная конференция по конфликту на Украине. Китай отказался от участия в мероприятии, поскольку полагает, что в саммите должны участвовать обе стороны конфликта, обе должны его признавать и должны обсуждаться все мирные инициативы.