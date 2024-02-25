Офис Зеленского заявил о стремлении получить приглашение в НАТО в июле
Украина намерена получить приглашение вступить в НАТО летом 2024 года, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.
«Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года», — написал Ермак по итогам специальной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
Он отметил, что если Киеву не предоставят приглашение на саммите, который должен состояться в июле, то может быть дан «толчок новой эскалации — на Ближнем Востоке, в других регионах нашей планеты».
В середине февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия, и союзники поддержат это решение. По его словам, Украина близка к этому, «как никогда ранее». Страны — союзники блока устранили требования к плану действий для членства и приняли комплексную программу совместимости, чтобы у Киева были стандарты, доктрины и процедуры, которые сделают ВСУ полностью совместимыми с армиями НАТО, отметил он.
Кремль неоднократно заявлял, что потенциальное членство Украины в НАТО — угроза для России. Планы расширения альянса за счет Украины президент Владимир Путин назвал одной из причин военной операции.
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