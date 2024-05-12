Президент Чехии: Украину не примут в НАТО на саммите в июле 2024 года

Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите в июле

Украина не будет принята в НАТО на саммите альянса, который планируют провести в июле 2024 года, сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью австрийскому изданию Die Presse.

«На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет», — сказал Павел (цитата по ТАСС).

Однако еще больше стран предоставят Киеву гарантии безопасности в двусторонних соглашениях, отметил чешский лидер. «Скажем так, это промежуточный шаг на пути к членству», — добавил он.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Украинский президент Владимир Зеленский в середине 2023 года говорил об ожидании чего-то большего от альянса, чем заявлений об «открытых дверях».

Летом того же года страны-члены НАТО согласились упростить для Киева процедуру вступления в альянс, в частности, не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. Однако генсек блока Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс возможно только после завершения боевых действий на ее территории.

Москва считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин военной операции.