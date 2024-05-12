 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите в июле

Президент Чехии: Украину не примут в НАТО на саммите в июле 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина не будет принята в НАТО на саммите альянса, который планируют провести в июле 2024 года, сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью австрийскому изданию Die Presse.

«На саммите в Вашингтоне решение о членстве Украины в НАТО принято не будет», — сказал Павел (цитата по ТАСС).

Однако еще больше стран предоставят Киеву гарантии безопасности в двусторонних соглашениях, отметил чешский лидер. «Скажем так, это промежуточный шаг на пути к членству», — добавил он.

Украина попросила зарезервировать место в НАТО до окончания конфликта
Политика

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Украинский президент Владимир Зеленский в середине 2023 года говорил об ожидании чего-то большего от альянса, чем заявлений об «открытых дверях».

Летом того же года страны-члены НАТО согласились упростить для Киева процедуру вступления в альянс, в частности, не обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. Однако генсек блока Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс возможно только после завершения боевых действий на ее территории.

Москва считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин военной операции.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Петр Павел Чехия Украина НАТО саммит
Материалы по теме
Президент Чехии назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО
Политика
Посол Германии исключил вступление Киева в НАТО до конца боевых действий
Политика
Нарышкин усомнился в ускоренном принятии Украины в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Британский миллионер проиграл властям ЮАР по делу о затонувшем серебре Общество, 05:17
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности Политика, 04:47
Полиция Украины доложила об эвакуации из Харьковской области Политика, 04:13
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 04:09
Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите в июле Политика, 03:54
Эрдоган объяснил перенос визита в США Политика, 03:34
Захарова оценила «Евровидение-2024» словами «похороны Западной Европы» Политика, 02:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве назвали получение €3 млрд с российских активов «почти ничем» Политика, 02:41
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов Политика, 02:15
Против митингующих в Тель-Авиве применили водометы и слезоточивый газ Политика, 01:57
Швейцария победила на «Евровидение-2024» Общество, 01:54
Полярное сияние над городами России. Фотогалерея Общество, 01:27
Посол сообщил о планах властей Маврикия внедрить карты «Мир» Экономика, 01:08
В Курской области объявили режим опасности атаки дронов Политика, 00:36