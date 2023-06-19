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Reuters узнал о выполнении Киевом двух из семи условий для членства в ЕС

Reuters: Киев выполнил только два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС
По данным агентства, речь идет об условиях, касающихся судебной реформы и законодательства о СМИ. В ЕС не очень довольны борьбой на Украине с олигархами, но намерены отметить прогресс страны на пути к членству в союзе
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе, сообщает Reuetrs со ссылкой на источники, знакомые с содержанием отчета ЕС, который выйдет позже на этой неделе.

Один из собеседников агентства заявил, что выполненные условия касаются судебной реформы и закона о СМИ.

«Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, были известные случаи борьбы с коррупцией», — сказал один из источников. Решение проблемы с коррупцией также является одним из требований для вступления страны в ЕС.

Среди других условий — реформа Конституционного суда и правоохранительных органов, борьба с отмыванием денег и олигархами, защита прав национальных меньшинств.

Еще один собеседник агентства пояснил, что ЕС отметил назначение новых руководителей в украинских антикоррупционных органах, но закон против олигархов был признан недостаточным.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля прошлого года. Статус кандидата она получила год назад. Кремль, комментируя это событие, назвал его «внутренним европейским делом» и подчеркнул, что важно, чтобы подобные процессы «не приносили больше проблем» России.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров, с одной стороны, говорил, что расширение сотрудничества ЕС с другими странами не несет для Москвы угроз, с другой — называл возможное вступление Украины «небезобидным».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина 30 лет ждала предоставления ей статуса кандидата в Евросоюз. Кроме того, он сравнивал процесс присоединения к ЕС с покорением Эвереста: по его словам, страна уже преодолела 7 тыс. м, получив статус кандидата, и остались последние 1848 м.

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