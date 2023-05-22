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Боррель заявил о несовместимости дружбы с Россией и членства в ЕС

Боррель заявил о несовместимости дружбы балканских стран с Россией и членства в ЕС
Пять балканских стран являются кандидатами в члены ЕС, но не все из них солидарны с политикой союза в отношении России. По словам Борреля, дружба с Москвой несовместима с дорогой Сербии и других государств в Европу
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters)

Членство балканских стран в Евросоюзе несовместимо с близкими отношениями с Россией, заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран — членов ЕС в Брюсселе.

Он рассказал, что у европейских министров состоялся ланч с коллегами из западнобалканских стран, на котором говорилось «о российском влиянии, которое пытается пустить под откос европейский путь кандидатов» в союз.

«Мы приветствуем стратегические усилия некоторых из них, кто полностью солидарен с нашей внешней политикой и санкциями. Мы также обозначили тем, кто до сих пор не был полностью солидарен или совсем не солидарен — и я хочу отметить, это не только Сербия, — что поддержание близких отношений с Россией несовместимо с их процессом вступления в Европейский союз и наносит вред их национальным интересам», — заявил Боррель.

Он также отметил, что в союзе желают расширения, и балканским странам следует брать пример с Украины, которая «прогрессирует» на этом пути. Киев подал заявку на вступление в конце февраля прошлого года, уже в июне он получил статус кандидата.

Кандидатами в ЕС среди балканских стран являются Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория и Северная Македония. Шесть западнобалканских стран были определены в качестве потенциальных кандидатов в ЕС 20 лет назад, из них статус члена получила только Хорватия. Сербия и Албания подали заявки на вступление в 2009 году, Черногория — годом ранее, Босния и Герцеговина — в 2016-м, Северная Македония — в 2004-м.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что от страны требуют введения санкций против России. Он отмечал, что привык к такому давлению. В феврале прошлого года он говорил, что «введение санкций против какого-либо государства не отвечает жизненно важным политическим и экономическим интересам» Сербии.

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