Си Цзиньпин фразой «очень хорошо» оценил переговоры Китая и США

Си Цзиньпин увидел прогресс в переговорах США и Китая во время визита Блинкена в Пекин

Си Цзиньпин и Энтони Блинкен (Фото: Leah Millis / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает «Синьхуа». До этого американский дипломат провел переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и куратором китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И.

«Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», – сказал Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном (цитата по CNN).

Китайский лидер также выразил надежду, что визит Блинкена «внесет больший вклад в стабилизацию американо-китайский отношений». Взаимодействие двух стран должно основываться на взаимном уважении и искренности.

Как отмечает Associated Press, Блинкен прибыл в Китай с двухдневным визитом и до последнего момента не было известно, состоится ли его встреча с председателем КНР. Госдеп ее анонсировал за час до начала, сообщает агентство.

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