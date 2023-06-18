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Reuters узнал о возможном разрыве научного соглашения США с Китаем

Reuters: США могут разорвать действовавшее 40 лет научное соглашение с Китаем
США могут разорвать заключенное почти полвека назад соглашение с Китаем о научном сотрудничестве из-за ухудшения отношений. Этот шаг обсуждается, несмотря на то что прямо сейчас в Пекине с визитом находится госсекретарь Блинкен
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Американские власти рассматривают возможность не продлять соглашение с Китаем о сотрудничестве в научно-технической области, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Также рассматривается вариант пересмотра его условий.

Соглашение было подписано в 1979 году, когда две страны установили дипломатические отношения, и продлевалось затем каждые пять лет. Однако сейчас из-за ухудшения американо-китайских отношений встал вопрос, стоит ли делать это вновь.

У продления действия документа есть и сторонники, и противники. Первые считают, что без соглашения прекратится академическое и коммерческое сотрудничество. Вторые настаивают, что на фоне конкуренции двух стран такая кооперация имеет мало смысла.

В частности, против продления соглашения выступил сенатор-республиканец Майк Галлахер, глава специального комитета по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая. По его мнению, продление «еще больше поставит под угрозу наши исследования и интеллектуальную собственность», потому действие соглашения должно быть завершено.

Профессор Университета Северной Каролины Денис Саймон отметил, что продлить соглашение необходимо вне зависимости от состояния отношений двух стран, поскольку «США нужен доступ в Китай, чтобы понять, что происходит на местах».

В китайском посольстве в Вашингтоне агентству сообщили, что осведомлены о проведении США «внутренних обсуждений» по поводу соглашения, и отметили, что надеются на их завершение до истечения срока действия документа.

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18–19 июня в КНР с первым за пять лет визитом находится американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его встретил глава китайского МИДа Цинь Ган, они провели встречу, а также деловой ужин. По итогам переговоров Госдеп сообщил, что они были «откровенными, предметными и конструктивными», обсуждались в том числе вопросы «сотрудничества по общим транснациональным вопросам с КНР», где интересы двух стран совпадают, и содействия «обменам между народами» США и Китая.

Reuters отмечал, что ожидаются также контакты госсекретаря с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, а также, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.

Госсекретарь должен был посетить Китай в феврале, но его визит отложили из-за появления в небе над США китайского зонда, который в итоге был сбит.

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Китай США наука
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