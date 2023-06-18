МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Маск призвал вернуть Байдену пароль от его аккаунта в Twitter Политика, 09:11
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь Pro, 09:02
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:01
Гладков сообщил о сброшенных с дрона взрывчатках в Белгородской области Политика, 08:58
Четыре привычки, убивающие уверенность в себе Pro, 08:42
МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта Политика, 08:41
Сын Цзю за минуту нокаутировал соперника в чемпионском бою Спорт, 08:36
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Politico узнала о планах сократить расходы Пентагона на ракеты для Киева Политика, 08:10
Впервые в истории футболист с паспортом России сыграл за сборную Бразилии Спорт, 08:05
Роспотребнадзор сравнил потери экономики России и Германии из-за COVID Экономика, 08:02
Минобороны сообщило о восьми авиаударах по ВСУ на купянском направлении Политика, 07:14
NYT сообщила об изменении тактики России на поле боя Политика, 07:03
Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ Политика, 06:38
В Китай прибыл Энтони Блинкен Политика, 06:28
Политика ,  
0 

МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта

МИД Китая: если между Китаем и США возникнет военный конфликт, его вызовут провокации США

Если между США и Китаем возникнет военный конфликт, то он будет спровоцирован деятельностью американских военных рядом с китайской территорией. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем Twitter, комментируя публикацию Bloomberg под названием «Китаю лучше прислушаться к предложениям Блинкена».

«Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. <...> Если бы между Китаем и США возник неожиданный военный конфликт, он не был бы вызван провокационными действиями Китая по отправке военных кораблей и самолетов в Лос-Анджелес или куда-либо у берегов Калифорнии. Скорее, он будет вызван военными кораблями или военными самолетами США вблизи территории Китая», — написала представитель ведомства.

По ее словам, имея дело со страной размером с Китай, основным правилом является взаимное уважение.

Публикация Bloomberg появилась 15 июня. В ней говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет настаивать на средствах защиты от случайных столкновений между американскими и китайскими военными, а лидеры Китая будут этому сопротивляться. «В таком случае, они совершат ошибку», — утверждается в статье. К тому же, «дальнейшее балансирование на грани войны может дорого обойтись Китаю», поскольку «если у одной из сторон конфликта нет средств или желания отомстить, когда противник поднимает ставки, она должна либо отступить, либо осознать риск потерпеть поражение».

Блинкен прибыл в Пекин 18 июня. Он должен был посетить страну еще в феврале, но отменил поездку после обнаружения в небе над США китайского воздушного шара, который американские власти считают «шпионом». Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в ходе визита планировалась встреча Блинкена с председателем республики Си Цзиньпином. Глава Госдепартамента стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за время руководства США Джо Байденом.

Этот визит может стать «подготовкой почвы» для встречи американского и китайского лидеров. Байден накануне заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

Читайте на РБК Pro
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Как и зачем реанимируют pos-кредитование
Как конкуренты вытесняют вас с рынка. Разбираем четыре вида демпинга
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Теги
Китай США Энтони Блинкен МИД
Материалы по теме
CNN узнал о планах Байдена отправить Блинкена и Йеллен с визитом в Китай
Политика
Пентагон показал видео с перекрывшим путь эсминцу США китайским кораблем
Политика
Китайские авиакомпании начали облетать Россию при полете в США
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter