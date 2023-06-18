МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта

Если между США и Китаем возникнет военный конфликт, то он будет спровоцирован деятельностью американских военных рядом с китайской территорией. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем Twitter, комментируя публикацию Bloomberg под названием «Китаю лучше прислушаться к предложениям Блинкена».

«Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. <...> Если бы между Китаем и США возник неожиданный военный конфликт, он не был бы вызван провокационными действиями Китая по отправке военных кораблей и самолетов в Лос-Анджелес или куда-либо у берегов Калифорнии. Скорее, он будет вызван военными кораблями или военными самолетами США вблизи территории Китая», — написала представитель ведомства.

По ее словам, имея дело со страной размером с Китай, основным правилом является взаимное уважение.

Публикация Bloomberg появилась 15 июня. В ней говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет настаивать на средствах защиты от случайных столкновений между американскими и китайскими военными, а лидеры Китая будут этому сопротивляться. «В таком случае, они совершат ошибку», — утверждается в статье. К тому же, «дальнейшее балансирование на грани войны может дорого обойтись Китаю», поскольку «если у одной из сторон конфликта нет средств или желания отомстить, когда противник поднимает ставки, она должна либо отступить, либо осознать риск потерпеть поражение».

Блинкен прибыл в Пекин 18 июня. Он должен был посетить страну еще в феврале, но отменил поездку после обнаружения в небе над США китайского воздушного шара, который американские власти считают «шпионом». Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в ходе визита планировалась встреча Блинкена с председателем республики Си Цзиньпином. Глава Госдепартамента стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за время руководства США Джо Байденом.

Этот визит может стать «подготовкой почвы» для встречи американского и китайского лидеров. Байден накануне заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.