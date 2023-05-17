Байден заявил о встрече с Си Цзиньпином «рано или поздно»

Последний раз Байден и Си встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре прошлого года. Президент США заявил, что встретится с лидером Китая «рано или поздно», но не уточнил сроков

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, но не сказал, когда это произойдет. «Рано или поздно, но мы встретимся», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистки о том, встретятся ли они лично, или созвонятся по телефону, Байден не ответил.

Последний раз Байден и Си встречались на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре прошлого года. Глава Китая тогда призвал вместе улучшать отношения Китая и США, а американский лидер выразил надежду, что у них с Си Цзиньпином получится вместе работать над глобальными проблемами.

В конце марта китайский лидер посетил Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи лидеры двух стран выступили с заявлениями, в которых отмечали уникальный характер отношений России и Китая.

С начала военных действий на Украине Китай занял нейтральную позицию: не вводил против Москвы санкции, но поддержал территориальную целостность Украины, представил свой мирный план в годовщину конфликта и назначил спецпредставителя по его урегулированию.



США, осуждая действия России на Украине, вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Белый дом также не исключал санкции против Китая, если тот поддержит Россию в конфликте на Украине.

Bloomberg в начале мая писал, что Пентагон пытается организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу. Спустя неделю Financial Times со ссылкой на источники сообщило об отказе Пекина во встрече министров из-за того, что США еще пять лет назад ввели санкции против Ли Шанфу за покупку у России Су-35 и С-400.