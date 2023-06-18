Глава МИД Китая заявил о низшей точке в отношениях с США

Глава МИД КНР после встречи с Блинкеном заявил о самых низких отношениях с США с 1979 года

Цинь Ган по итогам переговоров с Блинкеном заявил о самом низком уровне отношений двух стран более чем за 40 лет. Госдеп назвал переговоры «откровенными», китайского министра пригласили посетить США с ответным визитом

Энтони Блинкен и Цинь Ган (Фото: Leah Millis / Reuters)

Отношения США и Китая на данный момент находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1979 году, заявил китайский министр иностранных дел Цинь Ган по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

«На текущий момент отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это не соответствует интересам народов КНР и США», — заявил он (цитата по ТАСС).

Самой главной проблемой в отношениях двух стран он назвал вопрос Тайваня. Цинь Ган подчеркнул, что Пекин призывает Вашингтон придерживаться соблюдения принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань является не независимым государством, а частью Китайской Народной Республики.

Госдепартамент охарактеризовал переговоры Блинкена и его китайского коллеги как «откровенные, предметные и конструктивные». Госсекретарь на встрече отметил, что сторонам следует держать открытыми дипломатические каналы связи по всем вопросам «для снижения риска неправильного восприятия и просчетов». Политики обсуждали «вызывающие озабоченность» темы и сотрудничество в тех сферах, где интересы двух стран совпадают. Они также «отметили важность содействия обменам между народами» США и Китая.

«Госсекретарь пригласил члена Государственного совета и министра иностранных дел Циня в Вашингтон для продолжения обсуждений, и они договорились запланировать ответный визит на взаимоприемлемое время», — сказано в сообщении.

Госдеп указал, что на второй день визита, 19 июня, у Блинкена запланированы новые встречи с китайскими официальными лицами. Reuters сообщал, что госсекретарь может провести переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.