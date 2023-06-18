Глава МИД Китая заявил о низшей точке в отношениях с США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Американец вытеснит Хачанова из топ-10 мирового рейтинга Спорт, 19:36
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 19:33
CNN описал стратегию контрнаступления Украины Политика, 19:33
Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за затопления после ливня Общество, 19:29
Власти объяснили зеленое море у Балаклавы «неудавшейся провокацией» Общество, 19:25
Губернатор Старовойт сообщил о втором за сутки обстреле Глушково Политика, 19:20
Глава МИД Китая заявил о низшей точке в отношениях с США Политика, 19:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В кипрском клубе рассказали об усилиях по сохранению Кокорина в составе Спорт, 19:12
Во Франции сообщили о переговорах ПСЖ с бывшим тренером сборной Испании Спорт, 18:52
Reuters узнал о возможном разрыве научного соглашения США с Китаем Политика, 18:42
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 18:37
В Москве загорелось здание на Миусской площади Общество, 18:34
Российская теннисистка защитила титул чемпионки турнира в Нидерландах Спорт, 18:28
В Курской области под обстрел попал сахарный завод Политика, 18:11
Политика ,  
0 

Глава МИД Китая заявил о низшей точке в отношениях с США

Глава МИД КНР после встречи с Блинкеном заявил о самых низких отношениях с США с 1979 года
Цинь Ган по итогам переговоров с Блинкеном заявил о самом низком уровне отношений двух стран более чем за 40 лет. Госдеп назвал переговоры «откровенными», китайского министра пригласили посетить США с ответным визитом
Энтони Блинкен и Цинь Ган
Энтони Блинкен и Цинь Ган (Фото: Leah Millis / Reuters)

Отношения США и Китая на данный момент находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1979 году, заявил китайский министр иностранных дел Цинь Ган по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

«На текущий момент отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это не соответствует интересам народов КНР и США», — заявил он (цитата по ТАСС).

Самой главной проблемой в отношениях двух стран он назвал вопрос Тайваня. Цинь Ган подчеркнул, что Пекин призывает Вашингтон придерживаться соблюдения принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань является не независимым государством, а частью Китайской Народной Республики.

Госдепартамент охарактеризовал переговоры Блинкена и его китайского коллеги как «откровенные, предметные и конструктивные». Госсекретарь на встрече отметил, что сторонам следует держать открытыми дипломатические каналы связи по всем вопросам «для снижения риска неправильного восприятия и просчетов». Политики обсуждали «вызывающие озабоченность» темы и сотрудничество в тех сферах, где интересы двух стран совпадают. Они также «отметили важность содействия обменам между народами» США и Китая.

«Госсекретарь пригласил члена Государственного совета и министра иностранных дел Циня в Вашингтон для продолжения обсуждений, и они договорились запланировать ответный визит на взаимоприемлемое время», — сказано в сообщении.

Госдеп указал, что на второй день визита, 19 июня, у Блинкена запланированы новые встречи с китайскими официальными лицами. Reuters сообщал, что госсекретарь может провести переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте на РБК Pro
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Энтони Блинкен Китай США Цинь Ган
Материалы по теме
В Китай прибыл Энтони Блинкен
Политика
МИД Китая обвинил США в подстрекательстве военного конфликта
Политика
Reuters узнал о возможном разрыве научного соглашения США с Китаем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter