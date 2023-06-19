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Bild узнал о роли «проукраинских групп» в подрыве аммиакопровода в Одессу

Bild: в Германии допустили причастность Украины к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса
В Минобороны Германии допустили, что аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области подорвали украинские диверсанты. Об этом же заявляла Россия. Украинская сторона возложила ответственность за произошедшее на Москву
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Минобороны Германии допустили причастность Украины к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области, сообщает газета Bild. Издание ссылается на отчет ведомства с пометкой «Только для служебного пользования».

В документе говорится, что подрыв произошел 7 июня; кто именно ответственен за произошедшее, еще неясно. Однако в немецком ведомстве не исключают, что сделать это могли «проукраинские группы», которые «пытаются ослабить противника диверсионными актами далеко за линией фронта».

Bild пишет со ссылкой на отчет, что трубопровод находится на территории, которую контролирует Украина, а его перезапуск был бы выгоден российской стороне.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. Он проходит в том числе по территории Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на Украину.

Российская и украинская стороны сообщали, что в июне трубопровод два раза попадал под обстрел. Первый произошел 5 июня. По словам главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, в результате удара по Купянскому району аммиакопровод получил повреждения и был разгерметизирован, но утечки аммиака в воздухе не обнаружили. Он возложил ответственность за Россию, которая, со своей стороны, обвинила в подрыве трубопровода украинских диверсантов.

Вечером 6 июня аммиакопровод вновь подвергся обстрелу, сообщал Синегубов; по его словам, было зафиксировано шесть попаданий в район насосной станции возле села Масютовка.

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Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что на ремонт понадобится от одного до трех месяцев при условии доступа к месту повреждения. По ее мнению, в восстановлении работы трубопровода не заинтересована только Украина. В Кремле предупредили, что его повреждение может негативно сказаться на зерновой сделке.

Россия называла возобновление работы аммиакопровода условием для продления Черноморской зерновой инициативы, которую Москва и Киев по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле. Власти Украины не исключили возобновление транзита, но подчеркнули, что это произойдет, «если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
аммиакопровод трубопровод Харьковская область Германия аммиак
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