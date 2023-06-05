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В Харьковской области из-за удара разгерметизировался аммиакопровод

Синегубов сообщил о повреждении трубопровода с аммиаком в Харьковской области
Из-за удара в области разгерметизировался трубопровод. По предварительным данным, в Купянске опасных веществ в воздухе не зафиксировали. Через Харьковскую область проходит аммиакопровод Тольятти — Одесса
Фото: synegubov / Telegram
Фото: synegubov / Telegram

В Купянском районе на востоке Харьковской области Украины в результате удара поврежден трубопровод с аммиаком, произошла разгерметизация, сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

В области развернули штаб по ликвидации последствий. Позднее Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, в Купянске аммиака в воздухе не обнаружили, угрозы распространения опасных веществ нет.

«В более приближенных к границе с Россией населенных пунктах Кучеровцы, Синьковцы, Петропавловцы продолжаются замеры», — написал он.

Как отмечает ТСН, речь может идти об аммиакопроводе Тольятти — Одесса. Он проходит в том числе по территории Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Транзит по трубопроводу был остановлен 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на Украину.

Россия называла возобновление работы аммиакопровода условием для продления зерновой сделки. Власти Украины не исключили возобновление транзита, «если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами».

По словам Синегубова, помимо Купянского района обстрелу 5 июня подверглась Балаклея в Изюмском районе, один человек погиб, еще девять ранены.

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Харьковская область трубопровод аммиак
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