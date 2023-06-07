Минобороны обвинило Киев в подрыве аммиакопровода в Харьковской области

Украинские диверсанты взорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» близ села Масютовка в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Диверсия произошла 5 июня около 21:00, есть пострадавшие, им оказали медпомощь. Никто из российских военных не пострадал.

«В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории», — сообщило министерство.

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