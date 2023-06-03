Киев назвал условие для возобновления работы аммиакопровода из России

Россия называла возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса условием для продления зерновой сделки. Глава СНБО не исключил возобновление транзита, «если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами»

Завод по производству удобрений «Аммоний» в Татарстане (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Украина может рассмотреть вопрос о возобновлении транзита российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, однако для этого необходимы гарантии от «партнеров», заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».

«Это очень непростой вопрос. Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться. И это не значит, что мы обязаны давать на него согласие», — сказал Данилов, отвечая на вопрос журналистки о возобновлении транзита российского аммиака.

При этом он не уточнил, какие именно условия требует Украина, но отметил, что они касаются возможностей по вывозу зерна, которое «накапливается в портах». «Если будут приниматься какие-то решения, то это обязательно будет с точки зрения наших национальных интересов и нашей безопасности», — подчеркнул Данилов.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

В мае Россия и Украина продлили зерновую сделку еще на два месяца, до середины июля. Продление было под вопросом, поскольку Москва неоднократно заявляла, что часть сделки, касающаяся снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. Если прогресса по соглашению не будет, Россия будет считать, что оно уже не работает, заявил 29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров.

Один из ключевых вопросов, который обсуждается в рамках зерновой сделки, — возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Источник Reuters в украинском правительстве сообщал, что Киев готов пойти на такой шаг, если в зерновую сделку включат больше украинских портов. Российские власти такую возможность исключили.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года.



Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До начала конфликта на Украине на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS.

В конце мая представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Россия готова запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса в «считаные дни», однако Киев тормозит процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что выступает против транзита российского аммиака. При этом он отмечал, что готов пойти на этот шаг при условии возвращения украинских пленных. В Кремле его слова сочли неуместными: «Разве люди и аммиак — это одно и то же?» — отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В марте «Коммерсантъ» сообщил, что российские власти утвердили «дорожную карту» строительства первого в России терминала по перевалке аммиака и азотных удобрений в Тамани. Он должен заменить остановленный экспортный маршрут через Одессу. Первую очередь проекта «Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») запустят уже в конце 2023 года, вторую — к декабрю 2025 года.



