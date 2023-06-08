Кремль назвал негативным для зерновой сделки подрыв аммиакопровода

Песков предупредил о негативном влиянии взрыва на аммиакопроводе для зерновой сделки

Взрыв на аммиакопроводе в Харьковской области негативно скажется на зерновой сделке, так как возобноление его работы было одним из требований Москвы в рамках зерновой сделки

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Взрыв на аммиакопроводе в Харьковской области, вероятно, негативно повлияет на продолжение зерновой сделки, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сказаться может только негативно. Мы не знаем, какие там разрушения, что дальше планирует делать украинская сторона с этой веткой», — сказал Песков.

Он напомнил, что эта тема «фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас», а потому разрушение аммиакопровода будет еще одним моментом, «весьма усложняющим ситуацию в плане продолжения сделки».

Минобороны сообщило, что украинские диверсанты взорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» близ села Масютовка в Харьковской области вечером 5 июня. О повреждении аммиакопровода 5 июня сообщали власти Харьковской области, они обвинили в произошедшем Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что, по предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев, и то — при условии доступа к месту повреждения.

В ночь на 8 июня аммиакопровод снова подвергся обстрелу, зафиксировано шесть попаданий в район насосной станции возле села Масютовка, сообщал глава региональной администрации Олег Синегубов.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. Аммиакопровод «Тольятти — Одесса», который проходит через территорию Харьковской области, был построен в конце 1970-х, по нему ежегодно поставляли около 2,5 млн т сырья. Транзит остановили 24 февраля 2022 года, в день начала Россией военной операции на Украине. До начала конфликта на Украине на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS.

Возобновление работы аммиакопровода — одно из условий, выдвинутых Россией для продолжения зерновой сделки, которую Москва и Киев по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. После этого ее несколько раз продлевали, срок действия последнего соглашения истекает 17 июля.

Сама «сделка» состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Среди других условий Москвы — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ российских кораблей в порты; возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством

Власти Украины не исключили возобновление транзита по аммиакопроводу, но подчеркивали, что это будет возможно, если Киев получит гарантии от своих партнеров.