Аммиакопровод в Херсонской области второй день подряд попал под обстрел

Аммиакопровод в Купянском районе снова подвергся обстрелу, зафиксировано шесть попаданий. Накануне власти Харьковской области сообщали, что трубопровод разгерметизировался из-за удара, но утечки опасных веществ в воздухе не нашли

В Купянском районе на востоке Харьковской области вечером 6 июня был обстрелян аммиакопровод, сообщил в своем Telegram глава региональной администрации Олег Синегубов.

По его словам, зафиксировано шесть попаданий в район насосной станции возле села Масютовка. «По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая», — добавил он.

Трубопровод второй день подряд попадает под обстрел: 5 июня вечером Синегубов также сообщил об ударе по Купянскому району, в результате которого аммиакопровод был разгерметизирован. Утечки аммиака в воздухе тогда также не обнаружили.

Через территорию Харьковскую область проходит аммиакопровод Тольятти — Одесса. Он был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на Украину.

Россия называла возобновление работы аммиакопровода условием для продления зерновой сделки, которую Москва и Киев по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле. Власти Украины не исключили возобновление транзита, но при условии, что «будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами».