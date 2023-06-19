Как будут освобождать от уголовной ответственности за военную службу

Кто из совершивших уголовное преступление сможет избежать наказания после заключения контракта о военной службе, чем предложенные депутатами нормы отличаются от помилования и как их оценивают юристы - разбирался РБК

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Парные законопроекты, которые устанавливают основания для освобождения от наказания подследственных и судимых, если они заключат контракт о военной службе, а также разрешают принимать на контракт ограниченно годных по здоровью, могут быть вынесены на второе чтение в Госдуме уже на этой неделе. Об этом РБК рассказал соавтор одного из документов, глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, а также подтвердили в комитете по госстроительству Думы (является ответственным комитетом по второму законопроекту). Оба законопроекта были одобрены в первом чтении 14 июня. По одному из них срок представления поправок ко второму чтению завершился в тот же день, по второму — 18 июня.

Что предлагают депутаты

Первый документ — проект нового федерального закона — разработали глава комитета Думы по госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина (оба представляют «Единую Россию»), а также глава комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Из его положений следует, что если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести, и пока он находился под следствием, его призвали на службу по мобилизации или в период военного времени, либо он заключил контракт в период мобилизации, военного времени или военного положения, он может быть освобожден от уголовной ответственности. В тексте законопроекта есть оговорка о том, что уголовное дело в отношении такого человека должно быть приостановлено, то есть речь идет о людях, в отношении которых приговор еще не вынесен. При этом освобождение от наказания возможно только если он был награжден во время военной службы или был уволен со службы (кроме увольнения по ряду оснований, в том числе например, из-за лишения воинского звания).

Такой же подход предлагается распространить на тех, кто совершил преступление во время прохождения военной службы. Оговорка о том, что это касается лишь тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, в соответствующей статье законопроекта отсутствует.

Помимо этого, в законопроекте прописано освобождение от наказания для тех, кто уже осужден. Если такие люди были призваны по мобилизации или в военное время, либо заключили контракт с вооруженными силами, их также освободят от наказания, но условно. Это также произойдет после награждения или увольнения со службы. Для таких граждан ограничение по тяжести совершенных преступлений отсутствует.

Если такой человек совершает новое преступление в период прохождения военной службы, суд назначает ему наказание по совокупности приговоров.

Кроме того, законопроект предусматривает механизм погашения судимости для тех, кто уже отбыл наказание или вышел по УДО. Их судимость могут погасить со дня награждения госнаградой или увольнения с военной службы. Оговорка о тяжести преступлений в соответствующей статье проекта закона также отсутствует.

Контроль за их поведением будет осуществлять командование воинских частей, к которым они будут прикреплены.

В документе уточняется, что под действие предлагаемых норм будут подпадать люди, которые совершили преступления до дня вступления закона в силу. Как пояснила во время пленарного заседания в Думе Ирина Панькина, это было сделано для того, чтобы не создавалось некой «мотивации преступного поведения граждан».

Одновременно в Думе рассматривается еще один законопроект, подготовленный Картаполовым и его первым заместителем в комитете по обороне Андреем Красовым (также «Единая Россия»). Он среди прочего вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». В тексте говорится, что в период мобилизации, военного положения и военного времени контракт может быть заключен:

с гражданами, находящимися под следствием (если предварительное расследование приостановлено), которые совершили преступления небольшой и средней тяжести;

с гражданами, имеющими судимость, кроме судимости за ряд преступлений, в том числе за терроризм, захват заложников, хищение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, публичные призывы к экстремизму, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

с отбывшими наказание в колонии, если их судимость снята или погашена.

Помимо этого, законопроект предлагает разрешить заключать контракт (в период мобилизации, действия военного положения или в военное время) с ограниченно годными по состоянию здоровья, если они не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны.

«Невиданный либерализм»

Представляя законопроект в Думе, Картаполов заявил, что есть большое количество людей, которые хотят подписать контракт о военной службе, но законодательство не позволяет им это сделать. «В условиях проведения специальной военной операции мы полагаем целесообразным, а самое главное, справедливым, расширить базу комплектования наших вооруженных сил в период проведения мобилизации, военного положения, в военное время, в том числе за счет поступления на контракт вот этих категорий граждан», — заявил депутат.

Положения законопроектов вызвали у депутатов вопросы. Ольга Алимова (КПРФ) обратила внимание на то, что человек, осужденный за убийство или покушение на убийство, по новым нормам в теории также будет иметь право на освобождение от наказания в случае заключения контракта. Алимова подчеркнула, что в этом случае «неизвестно, на кого будет направлено» оружие, которое он получит. «Отбор людей, которые изъявят желание подписать контракт, но совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, <...> будет идти в особом порядке, и далеко не все, кто по этим статьям осужден, получат возможность реабилитировать себя. <...> Конечно, здесь нужен фильтр, нужна система контроля и она будет создана», — ответил Картаполов.

Член комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что к законопроектам есть «существенные замечания». Он подчеркнул, что, учитывая суть предлагаемых норм, они должны были быть интегрированы в Уголовный кодекс, однако авторы предложили проект нового федерального закона вместо поправок в УК. «Установить причины такого необычного, автономного от Уголовного кодекса законотворчества мне не представилось возможным. Вероятно, авторы законопроекта хотели обойти правила, предусмотренные статьей 105 регламента Государственной Думы, о том, что при внесении в Государственную Думу законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Уголовный кодекс, субъектом права законодательной инициативы должны быть представлены официальные отзывы правительства и Верховного суда Российской Федерации», — подчеркнул Синельщиков.

Кроме того, он отметил, что из текста законопроектов следует, что под их действие подпадут все категории лиц, совершивших преступления, независимо от тяжести. «То есть предусмотрено освобождение от уголовной ответственности и от наказания в том числе лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, что является невиданным либерализмом», — пояснил депутат.

Синельщиков также отметил, что в законопроекте предусмотрена приостановка уголовного дела по ходатайству командира воинской части, однако не определены основания, порядок и условия приостановления расследования. «Ну и совсем неясно, что ж будет с групповыми преступлениями? Если два, три, четыре, пять преступников. На одного-то [дело] нельзя приостановить», — подчеркнул он.

О наборе заключенных для участия в военной операции на Украине стало известно в сентябре 2022 года, когда в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, вербовал людей, одетых в форму заключенных. В январе Пригожин сообщал, что первая группа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. Позже член Совета по правам человека при президента Ева Меркачева сообщила, что их помиловали секретными указами президента. В Кремле подтверждали, что эти указы имеют гриф секретности. В феврале Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК. К концу марта завершили контракт с ЧВК «Вагнер» и были помилованы более 5 тыс. заключенных. Как утверждал Пригожин, в течение месяца после освобождения повторное нарушение совершали 0,31% заключенных. 18 июня он заявил, что 32 тыс. бывших заключенных, заключивших контракт с ЧВК, вернулись домой. Из этого числа, по его словам, на данный момент снова совершили преступления 83 человека или 0,25%.

Кто сможет рассчитывать на освобождение от наказания

Согласно Уголовному кодексу, преступления различаются по их тяжести:

небольшой тяжести — умышленные и неосторожные деяния, за которые дают не больше трех лет лишения свободы

средней тяжести — умышленные действия (не более пяти лет), и неосторожные действия (не более десяти лет).

тяжкие — умышленные деяния (не более десяти лет лишения свободы), и неосторожные деяния (не более 15 лет лишения свободы).

особо тяжкие — умышленные деяния (более десяти лет или более строгое наказание).

Среди преступлений средней тяжести — побои, кражи (ст. 158 УК), непредоставление помощи больному (ст. 124 УК), вымогательства (ст. 163 УК) и другие. К небольшой степени тяжести относятся в том числе оставление в опасности (ст.125 УК) или злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК). Тяжким или особо тяжким преступлением может быть убийство (ст. 105 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), похищение человека (ст. 126 УК), изнасилование (ст. 131 УК) и другие.

Глава юридической компании AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев считает, что среди совершивших преступления небольшой и средней тяжести большого спроса на военные контракты не будет. Он утверждает, что заменить содержание под стражей на участие в спецоперации, как правило, стремятся люди с потенциально большими сроками.

Как сообщил источник РБК в силовых структурах, в настоящее время в колониях по преступлениям небольшой и средней степени тяжести наказание отбывают более 47 тыс. заключенных.

Смогут ли потерпевшие рассчитывать на возмещение

Партнер адвокатского бюро ЗКС Кирилл Махов напоминает, что предлагаемый законопроектом институт не является нормой, которая «реабилитирует» виновного. «Освобождение как от ответственности, так и от наказания не исключают необходимости выплаты компенсаций и сумм ущерба потерпевшим. Поэтому данный вопрос предлагаемые изменения не затронут», — уточняет адвокат.

Председатель московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев также уверен, что механизм освобождения от наказания, предложенный законодателями, не снимает обязательств по возмещению ущерба. «Если человек освобожден от наказания, либо если он подследственный и преследование в отношении него прекращено в связи с поступлением на военную службу, это не значит, что его не признали совершившим преступление. Это освобождение от наказания перед государством, но это не означает, что его освобождают от гражданско-правовой ответственности перед лицами, которым он причинил ущерб. Он будет обязан возместить ущерб в гражданско-правовом порядке. Это два разных института — освобождение от наказания и возмещение вреда», — пояснил адвокат.

В свою очередь управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов считает, что при решении об освобождении от уголовной ответственности должен соблюдаться баланс интересов как обвиняемых, так и потерпевших. «А почему никто не спрашивает потерпевших, их мнение тоже важно», — добавляет Ахильгов.

Адвокат Махов отмечает, что предлагаемые нормы ничего не меняют в процедуре заключения контракта о военной службе, поэтому согласие потерпевших на то, чтобы фигурант их уголовного дела ушел на фронт, не было и не будет нужно.

Отличается ли предложенная процедура от помилования президентом

Как поясняет адвокат Александр Передрук, предлагаемый законодателями механизм отличается от процедуры помилования. «Помилование — это акт индивидуальный, он применяется в отношении конкретного лица, — рассуждает Передрук. — Если человека помиловали, то нет никаких последствий». В случае с законопроектом освобождение будет условное, если человек совершит новое преступление, или будет уволен по не реабилитирующим основаниям, например, расторгнет контракт по собственной инициативе, тогда условное освобождение будет нивелировано, и все правовые последствия вернутся.

«Приостанавливать уголовные дела будут по ходатайству командира, то есть не будут совершать в этот период никакие процессуальные действия, — комментирует юрист. — И если он выслужил этот контракт, то больше его преследовать не будут. Если нет, то возобновят производство по уголовному делу».

Как отмечает Яковлев, и предложенный в законопроектах механизм, и процедура помилования — это освобождение от наказания, только в одном случае это решение правоохранительных органов, в другом — решение высшего должностного лица государства. «Помилование также не снимает вины в человека. Он остается виновным, но в силу определенных обстоятельств он помилован», — поясняет юрист.

Есть ли коррупционные риски

Партнер адвокатского бюро ЗКС, адвокат Кирилл Махов считает, что коррупционные риски нельзя исключать, и при реализации предложенного механизма освобождения от наказания возможны «десятки коррупционных схем». «В этой связи особую роль приобретают контрольно-надзорные органы и прокуратура», — подчеркивает адвокат.

Есть ли риски для общественной безопасности

Председатель московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Александр Молохов считает, что представленные законопроекты могут создать систему, при которой подследственные и осужденные «получат возможность в принципе неоднократно избежать наказания», а общество — «возможный всплеск криминала».

Необходимо понимать, что любое преступление является общественно опасным, то есть лицо противопоставляет себя обществу и начинает ему вредить, напоминает Кирилл Махов. Прощение подобных лиц, как предлагается в тексте закона, будет связано с награждением государственной наградой или увольнением с военной службы по отдельным основаниям. Государственный интерес видится законодателем приоритетной и достаточной причиной «прощения». Однако представляется, что данные основания никак не связаны с возмещением вреда потерпевшему, с утратой лицом своей общественной опасности. По этой же причине нельзя и исключать вероятности роста преступности в обществе», — заключает Махов.

В свою очередь, адвокат Яковлев полагает, что это вопрос социальной реабилитации и во многом определяется тем, как общество будет относиться к таким людям.

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов считает, что принятие предложенных законопроектов делается с опозданием — до сих пор это все осуществлялось вне рамок правового поля. «Нельзя сказать, что это не отразится на безопасности», — говорит он, но в целом называет правильным решением, так как, по мнению экс-генпрокурора ситуация требует экстраординарных усилий. Скуратов также отметил, что «все будет зависеть от профилактики их [привлекаемых к участию в военной операции] деятельности, насколько правоохранительное органы будут контролировать ситуацию, чтобы минимизировать потенциальные риски».