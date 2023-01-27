Кремль заявил о секретности указов о помиловании членов ЧВК «Вагнер»

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Указы о помиловании, которые касаются бывших заключенных, ставших военнослужащими ЧВК «Вагнер», имеют гриф секретности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По его словам, комментировать эти указы он не может.

5 января основатель ЧВК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. Он уточнил, что речь идет о двух десятках человек.

«Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности. Вот именно по этому указу я ничего не могу говорить. Но я могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — сказал Песков.

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