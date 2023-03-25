Пригожин раскрыл число завершивших контракт с ЧВК «Вагнер» заключенных

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Более 5 тыс. заключенных завершили контракт с ЧВК «Вагнер», получили помилование и были отпущены на свободу, заявил основатель этой организации бизнесмен Евгений Пригожин. Его слова приводятся в телеграм-канале пресс-служба предпринимателя.

Пригожин утверждает, что случаи рецидивов среди таких граждан редки. Так, в течение месяца после освобождения повторное нарушение совершили 0,31% от их общего числа, а это «в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели» до начала военной операции.

Ранее в ответ на запрос РБК Пригожин говорил: «Многие из нас с этой войны не вернутся, надеюсь, я не исключение. <...> Если мы будем не нужны на фронте, на защите своей страны, они поедут по всему миру разбираться с террористами, колонизаторами и обидчиками российских интересов».

В начале января основатель ЧВК сообщил о первой группе освобожденных заключенных, выполнивших контракт. В Кремле пояснили, что указы о помиловании секретны. Но уже в следующем месяце Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен, однако заверил в сохранении всех обязательств перед ними.