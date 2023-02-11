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Пригожин объяснил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил прекращение набора заключенных для участия в СВО

ЧВК «Вагнер» не отказывалась от заключенных, но время набора закончилось, заявил основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову.

«У нас была определенная процедура набора, согласно этой процедуре мы их набирали, мы их обучали, мы их дальше вводили в боевую работу, время действия этой процедуры закончилось. Мы в принципе не отказывались от заключенных, но принято решение — не буду рассказывать подробности, по которому заключенные дальше, вероятнее всего, пойдут куда-то там в воинские подразделения, я не знаю, это уже за пределами моей компетенции», — сказал он.

По его словам, оставшиеся «счастливые и довольные» завершают контракты. «Да, кто-то погиб, да, кто-то ранен, многие выходят на свободу», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».

Пригожин отметил, что осужденные «воюют хорошо, иногда более обезбашенно, чем хотелось бы».

9 февраля основатель «Вагнера» объявил о прекращении набора заключенных в ряды ЧВК для участия в военной операции на Украине. «Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — сообщил он.

В начале января Пригожин заявлял, что первые осужденные, участвовавшие в военных действиях на Украине, завершили полугодовую службу по контракту и были помилованы. По его словам, речь идет о двух десятках человек. В Кремле, комментируя слова бизнесмена, пояснили, что указы о помиловании, касающиеся экс-заключенных, ставших бойцами ЧВК, имеют гриф секретности.

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