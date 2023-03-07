Минобороны определило порядок зачисления в добровольцы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минобороны России опубликовало приказ, который определяет порядок вступления россиян в отряды добровольцев и требования к ним. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно приказу, добровольцы подают заявления в свои военные комиссариаты, а те при рассмотрении заявок должны обращать внимание на тех, кто служил и имеет военно-учетные специальности.

Военный комиссариат может рассматривать кандидатов в течение трех дней. При этом, как указано в приказе, врач-специалист должен оценить состояние здоровья добровольцев и оформить заключение. Кроме того, специалисты военкоматов должны провести «профессиональный психологический отбор кандидатов», в том числе оценить мотивацию поступления в ряды добровольцев. В приложении к приказу также изложены подробные требования к состоянию здоровья добровольцев, их физической подготовке.

Если комиссия признает кандидата соответствующим требованиям, с ним заключается контракт на пребывание в добровольческом формировании, после чего ему дают соответствующее удостоверение и предписание с датой прибытия в воинскую часть. Его должны обеспечить вещами, питанием и денежным довольствием, за ним закрепляются оружие и материально-технические средства.

На должность добровольцев назначают уже в месте формирования подразделений, для них также предусмотрена допподготовка в течение не менее 10 суток.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, в том числе в части денежного довольствия. На добровольцев и их семьи распространили все предусмотренные для военных социальные гарантии, компенсации и льготы.

