Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в ЕС. Об этом он заявил DPA.
Для этого Брюссель должен «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений», считает он.
Шольц намерен поднять вопрос об этом на саммите Евросоюза 23–24 июня. На этой же встрече лидеры стран ЕС должны рассмотреть предоставление Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов.
Сейчас получить этот статус страны, претендующие на членство в ЕС, могут только при единогласном решении всех государств-членов. Однако канцлер ставит под вопрос принцип единогласия.
Шольц призвал Брюссель принять решение о статусе для Украины в «духе единства». Он отметил, что процесс будет сложным: каждая страна-кандидат, желающая стать частью Евросоюза, должна выполнить «множество требований».
Канцлер также надеется, что саммит даст толчок балканским государствам, которые ожидают вступления в ЕС. «Мы должны показать странам Западных Балкан, что мы настроены серьезно. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала конкретных переговоров о вступлении в ЕС», — подчеркнул он, добавив, что эти переговоры «должны начаться сейчас».
17 июня ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Грузии пока отказано — ей, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, «сейчас нужно сплотиться политически, чтобы определить общую линию по структурным реформам в направлении ЕС».
Провести реформы должны и Украина с Молдавией. В Еврокомиссии при этом признали, что «украинцы готовы умереть за европейскую перспективу». Среди условий, которые Киев должен выполнить, — усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также реформа законодательства в отношении меньшинств.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что его страна заслуживает статус кандидата больше, чем Украина и Молдавия, поскольку
«на десять голов» опережает Киев и Кишинев и даже «некоторые страны ЕС». «Если статус определяется войной, мы не хотим войны. Мы требуем заслуженного статуса», — подчеркивал Гарибашвили.
Сейчас кандидатами являются Турция (1999), Северная Македония (2005), Сербия (2012), Черногория (2012) и Албания (2014). Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина, Албания, Черногория и Северная Македония не являются соперниками и должны стать полноправными членами ЕС.
В Кремле, говоря о возможном присоединении Украины к ЕС, заявили, что этот вопрос по-прежнему вне военно-политической плоскости, но «требует повышенного внимания» из-за «интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС». Россия никогда не была против членства Украины в Евросоюзе, а лишь возражает против «военного освоения» соседней страны, сказал, в свою очередь, президент Владимир Путин.