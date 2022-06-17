Кремль назвал требующим особого внимания вопрос о членстве Украины в ЕС
Вопрос о возможном членстве Украины в ЕС требует повышенного внимания, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это по-прежнему остается иной плоскостью (не военно-политической. — РБК). Конечно, это требует повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС — военная, оборонная и составляющая в области безопасности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле видят возможное вхождение Украины в Евросоюз.
В Кремле «тщательным образом» наблюдают за процессами.
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку в конце февраля, весной власти страны заполнили необходимый по процедуре опросник.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны — кандидата в ЕС, сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters. Она добавила, что Киеву тем не менее нужно будет провести ряд реформ. «Украина ясно продемонстрировала стремление и решимость жить в соответствии с европейскими ценностями и стандартами», — сказала фон дер Ляйен.
Для того чтобы Украина в итоге получила статус, необходимо согласие всех 27 стран, входящих в ЕС. Этот вопрос они должны рассмотреть на саммите на следующей неделе.
При этом Bloomberg писал, что против предоставления Украине такого статуса выступают Нидерланды и Дания. Последняя, в частности, считает, что Украина не полностью удовлетворяет европейским критериям, в частности в области законодательной базы.