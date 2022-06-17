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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал требующим особого внимания вопрос о членстве Украины в ЕС

Дмитрий Песков при этом напомнил, что в Европе разгораются дискуссии об «усилении оборонной составляющей ЕС»
Фото: Стоян Ненов / Reuters
Фото: Стоян Ненов / Reuters

Вопрос о возможном членстве Украины в ЕС требует повышенного внимания, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это по-прежнему остается иной плоскостью (не военно-политической. — РБК). Конечно, это требует повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС — военная, оборонная и составляющая в области безопасности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле видят возможное вхождение Украины в Евросоюз.

В Кремле «тщательным образом» наблюдают за процессами.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку в конце февраля, весной власти страны заполнили необходимый по процедуре опросник.

Почему Россия изменила позицию по вступлению Украины в Евросоюз
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Фото:Valentin Bianchi / AP

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны — кандидата в ЕС, сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters. Она добавила, что Киеву тем не менее нужно будет провести ряд реформ. «Украина ясно продемонстрировала стремление и решимость жить в соответствии с европейскими ценностями и стандартами», — сказала фон дер Ляйен.

Для того чтобы Украина в итоге получила статус, необходимо согласие всех 27 стран, входящих в ЕС. Этот вопрос они должны рассмотреть на саммите на следующей неделе.

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При этом Bloomberg писал, что против предоставления Украине такого статуса выступают Нидерланды и Дания. Последняя, в частности, считает, что Украина не полностью удовлетворяет европейским критериям, в частности в области законодательной базы.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Украина ЕС

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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