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Власти Грузии заявили, что Тбилиси больше Киева заслужил статус в ЕС
Премьер Грузии: Тбилиси заслуживает статус кандидата в ЕС больше, чем Киев и Кишинев
Грузия «на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям» и «заслужила» статус кандидата на вступление в ЕС своей 30-летней «борьбой за демократию», подчеркнул грузинский премьер Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили
Грузия больше, чем Украина и Молдавия, заслуживает получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, а заседании правительства.
По его словам, Тбилиси «на десять голов» опережает Киев и Кишинев по всем направлениям и даже «опережает некоторые страны ЕС» по ряду направлений.
«Мы требуем заслуженного статуса», — заявил Гарибашвили.
Он подчеркнул, что Грузия «заслужила» статус кандидата в ЕС своей 30-летней «борьбой за демократию» и реформами, осуществленными правительством за последние девять лет, передает Agenda.
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