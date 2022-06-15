Зеленский заявил о необходимости для четырех стран вступить в ЕС

По мнению украинского президента, Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза. Эти страны, кроме Украины, уже имеют статус кандидатов в ЕС и поддержали предоставление его Киеву

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами ЕС, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с лидерами балканских государств. Трансляция пресс-конференции опубликована в Telegram главы республики.

«Наши страны должны быть полноправными членами ЕС, и мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом европейском пути, а лишь усиливают возможности друг друга», — сказал Зеленский.

По его словам, Албания, Черногория и Северная Македония поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Сейчас кандидатами являются Турция (1999), Северная Македония (2005), Сербия (2012), Черногория (2012) и Албания (2014).

Зеленский подал заявку о присоединении к Евросоюзу в конце февраля, спустя несколько дней после начала российской военной операции. Украинская сторона должна была заполнить анкету для получения статуса кандидата. В начале мая Киев передал Брюсселю последнюю часть ответов.

13 июня Politico со ссылкой на нескольких чиновников сообщило, что Еврокомиссия склонна рекомендовать предоставить Украине статус государства — кандидата в ЕС. Она должна принять решение 17 июня, а лидеры стран ЕС обсудят его 23–24 июня. По данным Bloomberg, несколько стран уже возразили, в частности Дания и Нидерланды.

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Россия сначала не высказывалась против вступления Украины в ЕС, но впоследствии изменила свое отношение. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров усомнился в безобидности желания Киева войти в состав ЕС. Евросоюз, по его мнению, «из конструктивной экономической платформы» превратился «в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».