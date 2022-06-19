Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»

Ранее Медведев не раз публиковал резкие комментарии к событиям внешней политики. Он пояснял свой тон: ненависть к тем, кто «желает нам смерти» *

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / AP)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета безопасности, бывшего президента и премьера России Дмитрия Медведева «клоуном», он сделал это заявление на Международном симпозиуме морских держав, передает Bild.

«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат.

Хойсген с 1997 по 1999 год возглавлял европейский отдел немецкого МИДа, затем в течение шести лет был главой политического штаба верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности, а в 2005 году стал советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, занимая вместе с тем должность замминистра главы МИД Германии.

В течение четырех лет — с 2017 по 2021 год — Хойсген был постоянным представителем Германии в Совбезе ООН. Мюнхенскую конференцию он возглавляет с 2022 года.

Медведев с начала российской военной операции на Украине не раз делал резкие заявления по вопросам внешней политики, преимущественно — относительно Украины, США и Евросоюза. В частности, он выражал сомнение, что России к концу августа будет «о чем и с кем говорить» по теме Украины, он также допустил, что соседнего государства через два года может не быть на карте мира. Экс-президент писал, что «добрые дядьки и тетки из ЕС» подготавливают жителей Украины, чтобы те были «готовы умереть за европейскую перспективу.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев в начале июня. Он прежде отмечал, что лично ведет свой Telegram-канал, поскольку считает важным доносить информацию «без двусмысленностей».

Читайте на РБК Pro Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Статьи Pro Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Статьи

В Кремле назвали реакцию Медведева понятной и объяснимой, представитель президента Дмитрий Песков отметил, что действия Запада «конечно, требуют жесткой реакции». Глава итальянского МИДа Луиджи ди Майо при этом назвал заявления экс-президента России неприемлемыми.