Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета безопасности, бывшего президента и премьера России Дмитрия Медведева «клоуном», он сделал это заявление на Международном симпозиуме морских держав, передает Bild.
«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат.
Хойсген с 1997 по 1999 год возглавлял европейский отдел немецкого МИДа, затем в течение шести лет был главой политического штаба верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности, а в 2005 году стал советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, занимая вместе с тем должность замминистра главы МИД Германии.
В течение четырех лет — с 2017 по 2021 год — Хойсген был постоянным представителем Германии в Совбезе ООН. Мюнхенскую конференцию он возглавляет с 2022 года.
Медведев с начала российской военной операции на Украине не раз делал резкие заявления по вопросам внешней политики, преимущественно — относительно Украины, США и Евросоюза. В частности, он выражал сомнение, что России к концу августа будет «о чем и с кем говорить» по теме Украины, он также допустил, что соседнего государства через два года может не быть на карте мира. Экс-президент писал, что «добрые дядьки и тетки из ЕС» подготавливают жителей Украины, чтобы те были «готовы умереть за европейскую перспективу.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев в начале июня. Он прежде отмечал, что лично ведет свой Telegram-канал, поскольку считает важным доносить информацию «без двусмысленностей».
В Кремле назвали реакцию Медведева понятной и объяснимой, представитель президента Дмитрий Песков отметил, что действия Запада «конечно, требуют жесткой реакции». Глава итальянского МИДа Луиджи ди Майо при этом назвал заявления экс-президента России неприемлемыми.