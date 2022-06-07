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Медведев ответил «ублюдкам», которые желают «смерти России»

Зампред Совбеза Медведев ответил в Telegram «ублюдкам», которые желают «смерти России»
Замглавы Совбеза ответил на вопрос о том, почему его посты «такие резкие», который, по его словам, часто ему задают. Медведев сообщил, он ненавидит тех, кто желает «смерти нам, России», и намерен делать все, чтобы «они исчезли»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о том, почему его публикации в Telegram «такие резкие».

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие.
Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев в Telegram (орфография и стилистика автора сохранены).

Ранее в интервью телеканалу «Аль-Джазира», Медведев рассказывал, что ведет свой Telegram-канал лично.

«Мне кажется, стилистика того, что там публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует о том, что я непостредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть вещи там преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию — граждане нашей страны, и вообще, граждане других стран от политиков — на понятном, простом языке, без двусмысленностей, дипломатических ухищрений... Доходчиво, и в то же время прямо. Вот поэтому я такого стиля там и придерживаюсь», — сказал глава Совбеза.

Медведев заявил, что в основе санкций лежит ненависть к России и русским
Политика
Дмитрий Медведев

Накануне, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина и День русского языка, он процитировал в Telegam строки из стихотворения поэта «Клеветникам России»:

«Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов».

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Комментируя шестой пакет санкций Евросоюбза, Медведев отметил, что «европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян». В конце мая он также заявлял, что в основе санкций западных стран лежит ненависть к русским. «Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям», — писал он в Telegram.

Из этой ненависти, по его мнению, происходит «отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича», а также желание «разгромить Русскую православную церковь, и ввести санкции против ее патриарха», написал он.

Медведев призвал «перестать миндальничать» с иноагентами
Политика
Дмитрий Медведев

В конце мая Медведев также призвал ужесточить ответственность для иноагентов. По его словам, это люди, которые ведут «деятельность против страны и получает за это деньги от врагов».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Медведев Telegram

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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