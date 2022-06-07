Глава МИД Италии назвал угрозами слова Медведева об ублюдках и выродках

Резкие слова зампреда Совбеза о тех, кто «желает смерти России», неприемлемы, они противоречат диалогу, стремлению к прекращению огня и попыткам восстановить мир, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об «ублюдках и выродках», которые «хотят смерти России», вызывают обеспокоенность, они неприемлемы, считает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Это неприемлемые слова, которые нас очень беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России», — пояснил дипломат (цитата по Ansa).

По мнению Ди Майо, слова Медведева не свидетельствуют о сигнале к началу диалога, стремлению к прекращению огня или попыткам восстановить мир. «Это недвусмысленные слова угрозы тем, кто настойчиво стремится к миру», — считает глава МИД Италии.

Утром 7 июня Медведев написал пост в Telegram, в котором заявил, что его публикации «такие резкие» из-за «ублюдков», которые «хотят смерти нам, России». Кого именно зампред Совбеза имел в виду, он не пояснил, но пообещал, что будет делать все, чтобы «они исчезли».

С начала российской военной операции на Украине Медведев регулярно пишет в Telegram на тему боевых действий, последовавших за ними санкций против России, поставках Украине оружия и «отмене» русской культуры на Западе. У зампреда Совбеза более 415 тыс. подписчиков.

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Например, 30 мая на фоне обсуждения пакета помощи США для Украины Медведев заявил, что в случае, если российские города подвергнутся атаке, российские вооруженные силы могут нанести удары «не по Киеву», а по центрам принятия этих «преступный решений». 4 июня, комментируя новые санкции США и ЕС, он обвинил Запад в беззаконии, а два дня спустя написал, что «европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян». Политик убежден, что в основе санкций лежит «ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям».

Медведев в интервью Al Jazeera утверждал, что пишет посты сам. Он признал, что иногда «там вещи преподносятся не вполне дипломатическим языком», но, по словам зампреда Совбеза, информация от политиков должна исходить «без двусмысленностей, дипломатических ухищрений, а на понятном простом языке, доходчиво и в то же время прямо».