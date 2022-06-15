Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года

Существование Украины на карте мира через два года под вопросом, заявил Дмитрий Медведев, комментируя просьбу Киева к Вашингтону о поставках СПГ с отсроченной оплатой в рамках программы ленд-лиза

Дмитрий Медведев (Фото: Кремлевский пул)

Украины может не быть на карте мира через два года, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя просьбу Киева к Вашингтону о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с оплатой через два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко писала, что Украина предложила США соглашение о ленд-лизе, по которому США предоставят Украине 6 млрд куб. м топлива. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев в свою очередь планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа. По словам Витренко, в администрации президента США предложение восприняли хорошо.

До этого в интервью Bloomberg он говорил, что для удовлетворения своих потребностей Украине придется импортировать газ на сумму до $8 млрд. Витренко отмечал, что Киев уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.

В начале марта украинское Министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать природный газ в связи с боевыми действиями на территории страны. 13 июня правительство Украины запретило также экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа.

Президент Владимир Зеленский объяснял, что эта мера необходима для подготовки к отопительному сезону. Всю собственную добычу, по словам главы государства, планировали направить на удовлетворение внутренних потребностей. Зеленский назвал предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».