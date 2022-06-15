Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года
Украины может не быть на карте мира через два года, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя просьбу Киева к Вашингтону о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с оплатой через два года.
«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко писала, что Украина предложила США соглашение о ленд-лизе, по которому США предоставят Украине 6 млрд куб. м топлива. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев в свою очередь планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа. По словам Витренко, в администрации президента США предложение восприняли хорошо.
До этого в интервью Bloomberg он говорил, что для удовлетворения своих потребностей Украине придется импортировать газ на сумму до $8 млрд. Витренко отмечал, что Киев уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.
В начале марта украинское Министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать природный газ в связи с боевыми действиями на территории страны. 13 июня правительство Украины запретило также экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа.
Президент Владимир Зеленский объяснял, что эта мера необходима для подготовки к отопительному сезону. Всю собственную добычу, по словам главы государства, планировали направить на удовлетворение внутренних потребностей. Зеленский назвал предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».