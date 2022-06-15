Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Продюсер фильма «Географ глобуc пропил» возглавит департамент Минкультуры Общество, 11:09
Грузия разрешила туристам въезд без справок о вакцинации от COVID Общество, 11:07
Легенда «Спартака» выступил за досрочную отставку Каттани Спорт, 11:07
Coinbase сократила штат на 18% в ожидании «криптозимы» Крипто, 11:05
Минцифры назвало сроки запуска системы мониторинга фишинговых сайтов Технологии и медиа, 10:55
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:55
Гинер назвал назначение Федотова «началом новой победной главы» ЦСКА Спорт, 10:51
Тренер англичан назвал отрезвляющим разгром от венгров в Лиге наций Спорт, 10:46
Здоровое общество: на ПМЭФ обсудят будущее российской фармацевтики Пресс-центр, 10:43
Бирюлевскую ветку свяжут пересадками с тремя другими линиями метро Москвы Город, 10:41
Почему сисадмины так востребованы и как стать одним из них Экономика образования, 10:40
Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года Политика, 10:40
«Яндекс.Маркет» проверит объявления о продаже товаров из IKEA Бизнес, 10:37
Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру Pro, 10:35

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев не исключил отсутствия Украины на карте мира через два года

Существование Украины на карте мира через два года под вопросом, заявил Дмитрий Медведев, комментируя просьбу Киева к Вашингтону о поставках СПГ с отсроченной оплатой в рамках программы ленд-лиза
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Кремлевский пул)

Украины может не быть на карте мира через два года, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя просьбу Киева к Вашингтону о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с оплатой через два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Киев предложил США соглашение о поставках газа по ленд-лизу
Политика
Фото:Tim Boyle / Getty Images

Ранее Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко писала, что Украина предложила США соглашение о ленд-лизе, по которому США предоставят Украине 6 млрд куб. м топлива. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев в свою очередь планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа. По словам Витренко, в администрации президента США предложение восприняли хорошо.

До этого в интервью Bloomberg он говорил, что для удовлетворения своих потребностей Украине придется импортировать газ на сумму до $8 млрд. Витренко отмечал, что Киев уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.

В начале марта украинское Министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать природный газ в связи с боевыми действиями на территории страны. 13 июня правительство Украины запретило также экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа.

Президент Владимир Зеленский объяснял, что эта мера необходима для подготовки к отопительному сезону. Всю собственную добычу, по словам главы государства, планировали направить на удовлетворение внутренних потребностей. Зеленский назвал предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».

Читайте на РБК Pro
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи

Авторы
Теги
Полина Мартынова
Дмитрий Медведев Украина ленд-лиз СПГ США

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Киев предложил США соглашение о поставках газа по ленд-лизу
Политика
Власти Украины запретили вывозить добытые в стране уголь, мазут и газ
Бизнес
WP узнала о планах Байдена объявить о поставках СПГ в Европу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter