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Берлин назвал борьбу с пандемией приоритетом своего председательства в ЕС

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр заявил, что приоритетами председательства Германии в Евросоюзе станут экономическая стабилизация и Brexit. Дипломат надеется на сотрудничество ЕС и России в борьбе с пандемией и изменением климата
Геза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Приоритет — восстановление экономики и Brexit

Когда Германия с 1 июля на полгода возьмет на себя функцию председателя в Совете Европейского союза, главный приоритет на этом посту будет сделан на борьбе с пандемией, а также экономическую и социальную стабилизацию. Об этом РБК заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. «Европа способна в конце концов выйти из этого кризиса даже более сильной, но это будет сделать нелегко», — считает он. Во главе Совета ЕС Германия продолжит работу над масштабными темами будущего: защитой климата, цифровизацией, верховенством закона и ролью Европы в мире. «Лишь усилия при решении всех этих задач в совокупности будут адекватным ответом на вызов, который нам бросает эпоха», — убежден немецкий дипломат.

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Место убийства&nbsp;Зелимхана Хангошвили <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 20px; top: 73px; width: 676.047px; height: 43px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -46px; top: 126px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 338px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Что касается внешнеполитических проблем, то центральной темой для Евросоюза станет урегулирование отношений с Великобританией. «Мы должны будем поставить отношения на хорошую и надежную в долгосрочной перспективе основу», — отметил фон Гайр. Евросоюз по-прежнему уделяет внимание интеграции стран Юго-Восточной Европы в ЕС, что важно для стабильности всего континента. «Это в той же мере касается, например, нашей активной работы на соседнем континенте, в Африке, и общей европейской политики на Ближнем и Среднем Востоке», — отметил посол. «Особенно важным направлением будут наши взаимоотношения с Китаем; надеемся, что, несмотря на пандемию коронавируса, удастся провести отдельный саммит ЕС — КНР», — надеется дипломат.

В понедельник Британия и ЕС согласились о необходимости придать новый импульс переговорам о будущих отношениях, чтобы утвердить и ратифицировать соответствующий договор до конца текущего года. Об этом говорится в заявлении сторон по итогам онлайн-конференции, в которой приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, председатель Европарламента Давид Сассоли, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и главный переговорщик от Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье. Ранее Брюссель обвинял Лондон в отказе от взятых на себя обязательств соблюдать общие стандарты с ЕС.

Что может улучшить отношения ЕС и России

Диалог с Россией останется важной темой для Евросоюза во время председательства ФРГ, заверил фон Гайр. Достижение первых за несколько лет «предметных подвижек» в урегулировании кризиса на востоке Украины было бы способно оказать большой позитивный эффект на европейско-российские отношения. «Именно это досье [минские договоренности] представляет собой важный элемент содержательных взаимоотношений между Россией и ЕС, которые могут иметь стратегическое значение для обеих сторон», — сказал дипломат.

В декабре прошлого года впервые за три года прошел саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств. По итогам встречи в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции заявили о приверженности реализации минских соглашений. Стороны также поставили задачу добиться прекращения огня на востоке Украины и расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ. В прошлом году между Киевом и Москвой прошел масштабный обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». После этого прошло два раунда обмена удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Фон Гайр подчеркнул, что Германия и Франция по мере сил пытаются в формате «нормандской четверки» помочь Украине и России выработать совместные решения. «Мы хотим использовать свое председательство в ЕС для продолжения диалога с Россией — диалога о взаимоотношениях, которые имели бы намного больший потенциал, если бы его не пришлось существенно свернуть из-за российских интервенций в Крыму и на востоке Украины. Интервенций в суверенное государство, которые, по мнению европейцев и многих других стран во всем мире, противоречили и противоречат международному праву», — заявил дипломат.

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Геза Андреас фон Гайр

Среди факторов, препятствующих улучшению отношений с Россией, фон Гайр назвал угрозы в киберпространстве и отношение Москвы к международному праву в целом. «Нас по-прежнему разделяют фундаментальные противоречия насчет принципов международного права, включая серьезную озабоченность многих европейцев действиями России в кибер- и информационном пространстве», — пояснил посол.

В конце мая власти Германии сообщили о намерении использовать возможности ЕС, чтобы наказать ответственных за организацию хакерских атак на бундестаг весной 2015 года. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть веские доказательства причастности России к кибератакам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения ФРГ бездоказательными.

Среди вызовов, с которыми ЕС и Россия могут сейчас бороться вместе, фон Гайр назвал пандемию COVID-19 и изменение климата. «Нынешние кризисы, связанные с изменением климата, экологией и пандемией, демонстрируют, что мы в глобальных перспективных вопросах тесно связаны друг с другом, невзирая на границы, и призваны искать совместные решения, в частности по преодолению экономических последствий пандемии, с которыми никто не сможет справиться в одиночку, — считает фон Гайр. — Может быть, именно в этих актуальных сферах, где люди в обеих странах становятся все более внимательными и деятельными и где востребованы инновационные подходы, возникнет возможность конкретного сотрудничества», — выразил надежду дипломат.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - Германия, Brexit, COVID-19, Россия - ЕС, минские соглашения
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