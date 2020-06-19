Берлин назвал борьбу с пандемией приоритетом своего председательства в ЕС

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр заявил, что приоритетами председательства Германии в Евросоюзе станут экономическая стабилизация и Brexit. Дипломат надеется на сотрудничество ЕС и России в борьбе с пандемией и изменением климата

Геза Андреас фон Гайр (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Приоритет — восстановление экономики и Brexit

Когда Германия с 1 июля на полгода возьмет на себя функцию председателя в Совете Европейского союза, главный приоритет на этом посту будет сделан на борьбе с пандемией, а также экономическую и социальную стабилизацию. Об этом РБК заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. «Европа способна в конце концов выйти из этого кризиса даже более сильной, но это будет сделать нелегко», — считает он. Во главе Совета ЕС Германия продолжит работу над масштабными темами будущего: защитой климата, цифровизацией, верховенством закона и ролью Европы в мире. «Лишь усилия при решении всех этих задач в совокупности будут адекватным ответом на вызов, который нам бросает эпоха», — убежден немецкий дипломат.

Что касается внешнеполитических проблем, то центральной темой для Евросоюза станет урегулирование отношений с Великобританией. «Мы должны будем поставить отношения на хорошую и надежную в долгосрочной перспективе основу», — отметил фон Гайр. Евросоюз по-прежнему уделяет внимание интеграции стран Юго-Восточной Европы в ЕС, что важно для стабильности всего континента. «Это в той же мере касается, например, нашей активной работы на соседнем континенте, в Африке, и общей европейской политики на Ближнем и Среднем Востоке», — отметил посол. «Особенно важным направлением будут наши взаимоотношения с Китаем; надеемся, что, несмотря на пандемию коронавируса, удастся провести отдельный саммит ЕС — КНР», — надеется дипломат.