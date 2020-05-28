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Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Статс-секретарь МИД Германии назвал среди тех, кто может оказаться под новыми санкциями, Дмитрия Бадина. Власти Германии считают, что в момент атаки на компьютерную систему бундестага тот был сотрудником военной разведки России
Фото: Michele Tantussi / Reuters
Фото: Michele Tantussi / Reuters

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года. Об этом заявил послу России в Берлине Сергею Нечаеву статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер, сообщает пресс-служба ведомства.

От имени правительства ФРГ Бергер «жестко осудил» кибератаку на бундестаг и сообщил, что прокуратурой Германии был выдан ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина.

По данным германских властей, в момент организации атаки на бундестаг Бадин был сотрудником российской военной разведки и участвовал в нападении в качестве члена хакерской группы APT28. Именно Бадина Бергер назвал в качестве кандидата на включение в санкционный список ЕС.

Меркель не исключила санкций из-за атак «российских хакеров» на бундестаг
Политика
Ангела Меркель

В середине мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии у ФРГ «веских доказательств» причастности России к «возмутительной» кибератаке на компьютерную систему бундестага в 2015 году.

На вопрос членов бундестага о возможных последствиях Меркель ответила: «Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России».

В начале мая генпрокуратура Германии объявила Бадина в розыск. По данным ведомства, в ходе атаки, к которой тот был причастен, злоумышленники скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев. Спустя несколько дней Spiegel сообщил, что хакеры также получили доступ к компьютеру Меркель. Информация, которая попала к ним в руки, раскрывает детали личной и деловой жизни канцлера, а также политической ситуации в Германии, причем полный объем этих данных определить уже невозможно, считает следствие.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, Дмитрий Бадин родился в 1990 году в Курске, ему 29 лет. Немецкие правоохранительные органы полагают, что он входит в хакерскую группу Fancy Bear (АРТ 28), которую на Западе считают связанной с российским ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба).

В мае 2019 года Совет Европы одобрил механизм, позволяющий вводить санкции в качестве ответа на кибератаки, которые представляют собой угрозу для ЕС или его государств-членов. Тем, кто организовывал или поддерживал кибератаки, может быть запрещен въезд в ЕС, активы физических и юридических лиц подлежат заморозке, гражданам и компаниям из ЕС запрещается финансировать деятельность подобных организаций и людей.

В 2018 году Минюст США обвинил 12 граждан России во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и сетей самой партии во время кампании 2016 года. Среди подозреваемых оказался в том числе Дмитрий Бадин.

Вашингтон также считает Бадина виновным в атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и американской энергетической компании Westinghouse, которая занимается в том числе ядерной энергетикой. По мнению американского Минюста, к ним причастны Бадин и еще шестеро россиян, которых власти США называют сотрудниками ГРУ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Германия, хакеры
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