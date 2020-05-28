Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Статс-секретарь МИД Германии назвал среди тех, кто может оказаться под новыми санкциями, Дмитрия Бадина. Власти Германии считают, что в момент атаки на компьютерную систему бундестага тот был сотрудником военной разведки России

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Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года. Об этом заявил послу России в Берлине Сергею Нечаеву статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер, сообщает пресс-служба ведомства.

От имени правительства ФРГ Бергер «жестко осудил» кибератаку на бундестаг и сообщил, что прокуратурой Германии был выдан ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина.

По данным германских властей, в момент организации атаки на бундестаг Бадин был сотрудником российской военной разведки и участвовал в нападении в качестве члена хакерской группы APT28. Именно Бадина Бергер назвал в качестве кандидата на включение в санкционный список ЕС.

В середине мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии у ФРГ «веских доказательств» причастности России к «возмутительной» кибератаке на компьютерную систему бундестага в 2015 году.