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Евросоюз обвинил Лондон в нарушении обязательств по Brexit

Представитель Еврокомиссии на переговорах с Британией Мишель Барнье обвинил Лондон в отказе от своих обязательств, что тормозит продолжение переговоров. Прогресс можно ожидать после саммита Великобритания — ЕС
Мишель Барнье
Мишель Барнье (Фото: Yves Herman / AP)

За время переговоров о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза, которые ведутся с февраля, так и не было достигнуто существенного прогресса. Об этом в пятницу, 5 июня, в ходе пресс-конференции заявил главный переговорщик от Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье.

Ответственность за пробуксовку Барнье возложил на Лондон. По его словам, еще в прошлом году Британия и Евросоюз подписали декларацию, излагающую позиции и цели сторон на переговорах, однако теперь Лондон отказывается от ряда обещаний. В частности, если в декларации британцы подписались под обещаниями соблюдать единые правила игры, то теперь нарушают их и отказываются от обязательства соблюдать общие стандарты с ЕС. Вдобавок Лондон тормозит переговоры по соглашению по рыболовству, которое обеспечит доступ европейцев к британским водам. «Великобритания продолжает отказываться от обязательств, которые она взяла на себя в политической декларации», — посетовал Барнье.

Как отметил Барнье, чиновники ЕС и Британии продолжат переговоры в течение лета, причем уже в конце июня дипломаты смогут наконец вести диалог лицом к лицу, а не по видеосвязи. Импульс переговорам может придать встреча премьер-министра Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая состоится позднее в июне, передает Bloomberg.

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Борис Джонсон

Британия формально вышла из Евросоюза в феврале, однако временно сохранила за собой все права и привилегии, которые имела как член ЕС. Таким образом, стороны получили больше времени на заключение договора о сотрудничестве в торговле, обмене данными, рыболовству и других сферах. Переходный период истекает в декабре, но у сторон есть возможность продлить его по обоюдному согласию. Правда, по действующим договоренностям решение об отсрочке следует принять еще до конца июля. Сделать это позже в теории возможно, но будет очень сложно с юридической точки зрения, отмечают эксперты британского аналитического центра Institute for Government. Когда ЕС вел переговоры о соглашении о свободной торговле с третьими странами в прошлом, то на этот процесс и последующую ратификацию договора требовалось от двух до восьми лет, констатируют аналитики.

Мишель Барнье и Жозеп Боррель Как ЕС будет строить отношения с Великобританией после Brexit
Мнение
Фото: Matt Dunham / AP

Решение о том, продлевать ли дедлайн, будет принято после саммита Британия — ЕС, который пройдет в июне. Точная дата встречи пока не согласована, сказал Барнье. Ранее представитель британского премьера на переговорах Дэвид Фрост исключал возможность продления переговоров с Брюсселем. В своем заявлении в пятницу Фрост подтвердил, что стороны не смогли достигнуть договоренностей, однако дискуссии «проходят в позитивном тоне». Он выразил надежду на скорое заключение договоренностей, чтобы дать время властям и бизнесу подготовиться к их реализации.

В конце мая Фрост адресовал Барнье письмо, в котором заявил, что Британия намерена покинуть ключевые институты ЕС и взаимодействовать с ним на тех же условиях в сфере торговли, что и Япония или Канада. При этом Брюссель, со своей стороны, требует от Британии строгих обязательств соответствовать регламентам ЕС, что является неоправданным, посетовал Фрост. Британия готова пожертвовать свободным доступом к рынкам ЕС, но не станет существенно ограничивать свой суверенитет, заявлял ранее министр по особым поручениям Майкл Гоув.

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