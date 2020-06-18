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Война санкций ,  
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Посол ФРГ назвал неприемлемыми угрозы санкций США против Nord Stream 2

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр считает, что европейцы должны сами решать, как обеспечивать свою энергетическую безопасность. Ранее о намерении ввести новые санкции в отношении газопровода сообщили сенаторы США
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Геза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр (Фото: Nikita Markov​)

Угрозы США о применении экстерриториальных санкций для блокирования проекта Nord Stream 2 («Северный поток-2») не приемлемы. Об этом РБК заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. «Мы, немцы и европейцы, вполне в состоянии сами решать, как нам лучше всего обеспечить свою энергетическую безопасность. Мы не приемлем давления извне посредством инструмента экстерриториальных санкций», — сказал он.

В начале июня группа сенаторов в конгрессе США заявила, что подготовила текст законопроекта о новых санкциях против «Северного потока-2». Согласно документу, под финансовые ограничения могут попасть все суда, занимающиеся прокладкой труб для проекта. Санкции могут также коснуться предприятий, включая компании, страхующие эти суда, осуществляющие их техобслуживание и установку специального оборудования. Ограничения предложено ввести задним числом, с декабря 2019 года. Именно тогда США ввели первые санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2»: их менеджерам запретили въезд в страну, а американские счета заблокировали.

США подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Во вторник председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал правительство Германии продумать свои действия на случай, если США решат расширить санкции против «Северного потока-2». В качестве ответных мер он предложил ввести персональные санкции против сенаторов — авторов законопроекта о новых ограничениях, а также пошлины на поступающий из Штатов сжиженный природный газ (СПГ).

Как санкции влияют на отношения России и Германии

Комментируя влияние существующих санкций на экономические отношения России и Германии, фон Гайр напомнил: ФРГ остается приверженной ограничениям, введенным из-за кризиса на Украине. «Путь к снятию европейских санкций, связанных с ситуацией на востоке Украины, к которым присоединись и многие государства, не входящие в ЕС, четко определен: ключ лежит в реализации минских договоренностей», — сказал он. «Чем быстрее и убедительнее это произойдет и закончатся страдания людей на востоке Украины, тем лучше это будет для экономических взаимоотношений», — добавил посол.

Хотя санкции сдерживают потенциал развития экономических отношений ФРГ и России, эти отношения, тем не менее, в последние годы демонстрируют позитивную динамику. «Мы сознаем, что санкции всегда несут с собой сложности для экономики. Но для полноты картины необходимо упомянуть: объем двусторонней торговли в 2017 и 2018 годах вновь отчетливо вырос на целых 20%, и подавляющего большинства экономических операций с Россией санкции напрямую не касаются», — указал фон Гайр.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Nord Stream 2, санкции, США, Германия, Газпром
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