Годовщина президентства Владимира Зеленского. Что важно знать

Уникальность Зеленского в том, что даже сейчас, несмотря на столь существенное падение уровня поддержки, он опережает по этому показателю любого из предыдущих президентов Украины, отмечает гендиректор КМИС Владимир Паниотто. По его мнению, уникальность этой фигуры еще и в том, что до нее на президентских выборах выигрывали либо политики, ориентированные на Европу (Петр Порошенко, Виктор Ющенко), либо на Россию (Виктор Янукович), а он сумел заручиться голосами обеих групп. «Зеленский получил равномерную поддержку на западе и на востоке Украины. Это отразилось и на его политике — в своих решениях он по-прежнему пытается балансировать между двумя этими аудиториями», — считает социолог.

Какие политические реформы удались

Высокую оценку за первый год работы Зеленского, согласно результатам исследования «Рейтинга», получили освобождение пленных и борьба с эпидемией. Средние оценки получили усилия по объединению страны, международная политика, укрепление обороноспособности, соцзащита населения, обновление кадров во власти и реформирование образования. Ниже всего опрошенные оценили успехи на таких направлениях, как уменьшение влияния олигархов на политику, земельная и медицинская реформы, борьба с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня в Донбассе.

В своей программе Зеленский не давал плана-графика выполнения обещаний, однако некоторые приоритеты все же расставил. Первым он обещал внести законопроект «О народовластии», среди первоочередных также значились инициативы о снятии неприкосновенности с президента Украины, депутатов и судей, законопроект об импичменте президента и об отзыве полномочий депутатов парламента. В результате приняты законы о снятии неприкосновенности с депутатов и об импичменте президента. Законопроект о народовластии находится на рассмотрении в профильных комитетах Рады, а об отзыве депутатов еще не рассматривался.

Инициированные Зеленским внеочередные выборы Верховной рады, на которых большинство мандатов получила его партия «Слуга народа», позволили сформировать монокоалицию в парламенте и правительство под руководством Алексея Гончарука (в начале этого года ушел в отставку, состав кабинета был значительно изменен, и теперь им руководит Денис Шмыгаль). Зеленский также сменил почти весь губернаторский корпус.

Еще одним из главных предвыборных обещаний Зеленского была земельная реформа — после марафонских парламентских заседаний законопроект прошел Раду, и 28 апреля президент подписал закон о введении в рыночный оборот с июля 2021 года части земель сельхозназначения.

Как меняется национальная экономика

Хотя в президентство Зеленского украинская экономика формально показывает более высокие темпы роста, нельзя сказать, что это исключительно его или его команды заслуга, ведь слишком разнится конъюнктура при нем и Порошенко. В первые годы правления Петра Порошенко ВВП Украины потерял 15,7% — в первую очередь из-за отсоединения Крыма и Донбасса. Также стоит отметить, что и Зеленскому предстоит непростой период: в 2020 году по экономике ударила пандемия, и она может упасть на 7,7% (прогноз МВФ), то есть даже сильнее, чем в 2014 году.

По существу в украинской экономике мало что изменилось, а со сменой правительства в марте инвестклимат даже ухудшился, отмечает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Как и при Порошенко, Украина пока не может обходиться без помощи МВФ (Зеленский оценивает необходимую поддержку фонда в $8 млрд), и как только возникают сомнения, что МВФ выделит Киеву деньги, стоимость внешних заимствований для страны на долговом рынке сразу же возрастает.

В результате существенного притока прямых иностранных инвестиций в экономику по-прежнему не наблюдается. Но портфельные инвестиции в гривневые активы выросли, украинская валюта в 2019 году укрепилась на 17%. Это также было следствием жесткой денежно-кредитной политики Нацбанка, чьи реальные процентные ставки в определенный момент достигали 9–9,5% — самого высокого уровня в мире.

В целом украинская экономика при Зеленском, по оценкам Oxford Economics, может вернуться к росту 3–4% после завершения кризиса, но сильны риски более продолжительного спада под влиянием прежде всего слабого экспортного спроса.

Что происходит в отношениях с Россией

Прекращение войны на юго-востоке Украины и возвращение всех пленных Зеленский назвал в своей предвыборной программе в числе главных внешнеполитических приоритетов. Масштабный обмен по формуле «35 на 35» между Киевом и Москвой прошел в сентябре прошлого года: Россия передала Украине 24 моряка, задержанных в Азовском море, и режиссера Олега Сенцова; Киев освободил журналиста Кирилла Вышинского и военного из ДНР Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении малазийского Boeing над Донбассом.

После этого прошло два раунда обмена удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР: в декабре 2019 года Киев получил 76 человек, выдав Луганску 63, а Донецку — 60. Еще один обмен состоялся 16 апреля. Сейчас участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе пытаются согласовать очередные списки лиц для обмена.

Конфликт на юго-востоке Украины так и не разрешен, однако украинский политолог Вадим Карасев считает, что сейчас можно говорить о разрядке напряженности во взаимоотношениях с Россией. «Это уже не та информационная война, как было с Порошенко. Градус взаимных обвинений снижен, конфликт в Донбассе находится в вялотекущей фазе», — пояснил он. К позитивным переменам, по его мнению, можно отнести и разведение сил и средств на трех участках, а также открытие новых гуманитарных коридоров. Однако по-прежнему не решен вопрос о проведении на спорных территориях местных выборов, сторонам все еще не удается договориться об имплементации закона об особом статусе Донбасса, а также о разведении войск по всей линии соприкосновения, констатирует Карасев, а без этого нельзя говорить о прекращении огня.

Проведение обменов между Киевом и самопровозглашенными республиками стало возможным после первого за три года саммита в «нормандском формате», прошедшего с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии в декабре прошлого года. Однако из-за отсутствия прогресса по намеченным на нем направлениям и пандемии перспективы следующей встречи пока туманны.

Как прежние президенты Украины выполняли предвыборные обещания

Президент Виктор Янукович, инаугурация которого состоялась 25 февраля 2010 года, в своей предвыборной программе дал четыре обещания, которые должны были быть выполнены уже в начале 2011 года: снизить НДС до 17%, налог на прибыль — до 19%; при рождении первого ребенка украинская семья должна была получать 25 тыс. гривен, должен был начаться и переход на контрактную армию. Ни одно из обещаний не было реализовано в полной мере — НДС был снижен до 20%, налог на прибыль — до 23%, на первого ребенка стали выплачивать 20 тыс. гривен. Призыв в армию Янукович отменил в 2013 году, однако после присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины призыв был возобновлен. Еще он в апреле 2010 года вместе с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым в Харькове подписал соглашение о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет, в обмен на это Украина получила скидку на газ.

Петр Порошенко, чья инаугурация прошла 7 июня 2014 года, в первый год обещал внести в Верховную раду закон о парламентской оппозиции, провести досрочные парламентские выборы на пропорциональной основе по открытым спискам, провести децентрализацию власти, а также заключить соглашение об отмене виз с Евросоюзом. Закон об оппозиции принят не был, выборы прошли осенью 2014 года по старым правилам (по смешанной системе), проект децентрализации власти был представлен, но до сих пор полностью не реализован, а соглашение об отмене виз окончательно было принято только в 2017 году. Порошенко также обещал обеспечить деэскалацию конфликта на востоке страны, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией — в июне 2014 года он поддержал создание «нормандского формата», а в сентябре того же года был согласован первый вариант минских соглашений, который в феврале 2015 года был дополнен и до сих пор остается единственным планом урегулирования конфликта.