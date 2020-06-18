Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Место убийства Зелимхана Хангошвили (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства.

«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», — цитирует Нечаева пресс-служба российской дипмиссии.

Ранее немецкая прокуратура выдвинула обвинения по двум статьям против россиянина Вадима К. (в документах также упоминается как Вадим С.) — он обвиняется в убийстве и незаконном владении оружием. По версии властей ФРГ, Хангошвили был убит по заказу Москвы, так как был негативно настроен к действующей российской власти, руководству Чечни и Ингушетии.

Посол отметил, что в связи с убийством Хангошвили из Берлина были высланы два российских дипломата «за якобы недостаточное сотрудничество нашей страны с германскими правоохранительными органами». При этом, по словам Нечаева, российские профильные ведомства взаимодействуют с немецкими коллегами и предоставляют им всю необходимую информацию.