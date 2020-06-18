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Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Место убийства Зелимхана Хангошвили
Место убийства Зелимхана Хангошвили (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, его комментарий опубликован на сайте посольства.

«В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами», — цитирует Нечаева пресс-служба российской дипмиссии.

Ранее немецкая прокуратура выдвинула обвинения по двум статьям против россиянина Вадима К. (в документах также упоминается как Вадим С.) — он обвиняется в убийстве и незаконном владении оружием. По версии властей ФРГ, Хангошвили был убит по заказу Москвы, так как был негативно настроен к действующей российской власти, руководству Чечни и Ингушетии.

Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине
Общество
Сергей Нечаев

Посол отметил, что в связи с убийством Хангошвили из Берлина были высланы два российских дипломата «за якобы недостаточное сотрудничество нашей страны с германскими правоохранительными органами». При этом, по словам Нечаева, российские профильные ведомства взаимодействуют с немецкими коллегами и предоставляют им всю необходимую информацию.

Дипломат заявил, что Москва считает выдвинутые обвинения беспочвенными и голословными, и предупредил, что звучавшие в Берлине угрозы о возможных дальнейших мерах против России не останутся без реакции.

Германия выдвинула обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине
Общество
Сотрудники полиции на месте преступления в Берлине

Хангошвили (в документах он проходит как Торнике К.) был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. По версии немецкого следствия, Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте.

Обвиняемого задержали по горячим следам. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel назвали его Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

Москва отрицает связь с убийством. Во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал Хангошвили «жестким и кровавым человеком», «сепаратистом» и заявил о его причастности к взрыву в московском метро.

Теги: Германия, Россия, убийство
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