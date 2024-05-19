США и Нигер согласовали дату вывода американских войск

США выведут свои войска из Нигера не позднее 15 сентября текущего года

В 2023-м власть в Нигере захватила военная хунта. В марте этого года она разорвала военное соглашение с США, затем было принято решение о выводе американских войск. На одной из баз вместе с ними были размещены российские силы

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Американские войска будут выведены из Нигера «самое позднее» к 15 сентября этого года, говорится в совместном заявлении двух стран, которое приводит AFP. Процесс вывода уже стартовал.

Решение было принято после проходивших на этой неделе переговоров в столице Нигера Ниамее. Страна назвала нахождение войск США на своей территории незаконным, а решение их удалить — «поворотным моментом в отношениях между двумя странами».

The Washington Post (WP) отмечает, что на территории Нигера располагались две американские базы (одна из них — для беспилотников, ее строительство обошлось в $100 млн) и корпус из 1 тыс. военных и гражданского персонала.

О согласии США на вывод войск из Нигера месяц назад стало известно из информации источников WP, CBS, Reuters и The New York Times. Пентагон и Госдеп подтвердили эти планы.

Решению предшествовал разрыв военного соглашения с США от 2012 года нигерской военной хунтой, пришедшей к власти в стране в июле прошлого года после свержения президента Мохамеда Базума, главой государства стал командующий президентской гвардией Абурахман Чиани.

После переворота в Нигере вывести свои войска численностью примерно 1,4 тыс. человек решила и Франция. В октябре 2023-го первые военные покинули страну. Французские военнослужащие находились в Нигере с 2013 года, участвуя в операциях против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок.

В мае стало известно, что на авиабазе 101 ВВС Нигера, где были дислоцированы американские силы, разместились российские военные. В Пентагоне сообщали, что «россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским силам или к оборудованию».

Bloomberg сообщал в январе, что российский «Африканский корпус» для военного присутствия на континенте должен заменить миссии ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина там. Среди стран, куда могут направить военных, был назван и Нигер.