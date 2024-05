Пентагон подтвердил вывод войск США из Нигера

Ллойд Остин (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Соединенные Штаты выведут свои войска из Нигера, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — сказал шеф Пентагона. При этом Остин охарактеризовал Африку и Сахель как регион «растущей важности».

В середине марта военная хунта, которая пришла к власти в Нигере, свергнув президента Мохамеда Базума, разорвала военное соглашение с США. Ряд американских СМИ, включая The Washington Post и The New York Times, со ссылкой на источники сообщили месяц спустя, что власти США согласились вывести военный контингент из республики. По данным на 2023 года, там находились порядка 1,1 тыс. военнослужащих.

В начале мая на ту же авиабазу прибыли российские военнослужащие, сообщили агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. В Кремле заявили, что Россия заинтересована в развитии отношений с африканскими странами во всех областях, в том числе в оборонной.