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Переворот в Нигере ,  
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Пентагон подтвердил размещение российских военных на базе США в Нигере

Пентагон заявил о внимании к ситуации на базе в Нигере с российскими военными
Сюжет
Переворот в Нигере
Фото: Michael Kappeler / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Michael Kappeler / dpa / picture-alliance / ТАСС

Российские военные разместились в отдельном комплексе на территории авиабазы в Нигере, где находятся американские войска, США следят за ситуацией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Гонолулу.

«Вы задали вопрос о Нигере и о присутствии россиян на той же территории, что и мы. <...> Россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским силам или к нашему оборудованию», — сказал Остин.

Шеф Пентагона отметил, что авиабаза 101, где находятся американские военные, — это база ВВС Нигера. «Я всегда сосредоточен на безопасности и защите наших сил, и это то, зачем мы продолжим следить», — подчеркнул Остин. Он добавил, что не видит в сложившейся ситуации «серьезной проблемы».

Российские военные разместились на базе США в Нигере
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Ранее агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что российские военные уже несколько недель находятся на авиабазе 101 в Нигере, где также располагаются американские военные. По их данным, россияне используют отдельный ангар на авиабазе.

Однако территория базы «не такая уж большая», и военные двух стран находятся в непосредственной близости друг от друга в момент повышенной напряженности между Россией и США из-за конфликта на Украине, отмечали собеседники Reuters и CNN. «Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая», — считает один из источников Reuters.

По словам собеседника агентства, власти Нигера ранее предупредили администрацию президента США Джо Байдена, что в стране будут находиться около 60 российских военнослужащих. В ответ американская сторона дала понять, что американские силы не могут находиться на одной базе с российскими.

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