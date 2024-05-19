В Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек
Из приграничных районов Харьковской области эвакуировали более 10 тыс. человек, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
«Всего эвакуировали 10314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — написал он. Накануне Синегубов сообщал, что из этих районов вывезли 9907 человек.
По его словам, на харьковском и купянском направлениях за сутки произошло 23 боестолкновения, наиболее напряженная обстановка складывается в районе населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Зеленое, Волчанск, Синьковка, Ивановка и Берестово.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении российских военнослужащих в Харьковской области. В связи с чем в приграничных районах региона была объявлена эвакуация.
отведены с позиций в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск 14 мая. Как пояснили в Генштабе Вооруженных сил Украины, такое решение приняли для «сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь».
Минобороны России с 11 мая отчитывалось об установлении контроля над рядом населенных пунктов в Харьковской области, в частности деревни Лукьянцы и села Бугроватка к юго-западу от Волчанска. Президент Владимир Путин связывал наступление с необходимостью создания «санитарной зоны» из-за обстрелов приграничных российских регионов, в том числе Белгородской области. Он заявлял об отсутствии у Москвы планов взятия Харькова.
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