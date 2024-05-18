Глава немецкого МИДа назвала ситуацию под Харьковом «весьма драматичной»

Из-за сложной обстановки под Харьковом Украине требуются орудия среднего и дальнего радиуса, добавила глава МИД Германии Бербок. За последнюю неделю российские силы взяли под контроль более десятка сел в харьковском приграничье

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Ситуация в районе Харькова на Украине «весьма драматична», в связи с этим Киеву нужны дальнобойные орудия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Tagesschau.

По ее словам, украинским силам нужны орудия средней и большой дальности, чтобы «прервать пути снабжения россиян». Министр отметила, что Берлин работает по вопросу поставок с партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что запрет Запада на использование его оружия по российской территории дает преимущество Москве. Россия осуждает поставки западных вооружений Украине.

Пессимистичную оценку обстановке на харьковском направлении дал и американский коллега Бербок Энтони Блинкен. 14 мая он посетил Киев и сказал, что встреча проходит «в критический момент».

В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли по контроль свыше десятка населенных пунктов в районе между трассой Белгород — Харьков и Волчанском. От некоторых из этих сел до Харькова 30-40 км по прямой. В городе часто звучат взрывы.

Из приграничных районов региона, где сейчас идут боевые действия, ведется эвакуация. По данным главы областной администрации Олега Синегубова на 18 мая, были вывезены почти 10 тыс. человек.

Днем ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что оборона украинской стороны под Харьковом не прорвана, но «впереди будут тяжелые бои». Он добавил, что зона активных боевых действий на харьковском направлении расширилась почти на 70 км.

Президент Владимир Путин 17 мая сказал, что у России нет планов брать Харьков. Он отметил, что действия на этом направлении связаны с обстрелами ВСУ российской территории, в частности Белгорода, сейчас идет создание «санитарной зоны безопасности».